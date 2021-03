Petronas SRT dévoile la livrée des Yamaha de Rossi et Morbidelli

Arrivé dans la catégorie MotoGP en 2019 après avoir déjà brillé en Moto2 et Moto3, le team Petronas SRT, qui se décrit comme "une équipe internationale avec un cœur malaisien", repart cette année en quête de gloire après avoir créé la sensation en 2020. Sur les 14 courses disputées par le MotoGP, six victoires sont en effet tombées dans son escarcelle, en confirmation des résultats prometteurs déjà obtenus la saison précédente.

Meilleur team indépendant au terme de chacune de ses deux premières années, la formation dirigée par Razlan Razali a bouclé 2020 au deuxième rang du championnat des équipes, et à la deuxième place également du classement pilotes grâce à Franco Morbidelli. Le pilote italien est passé à seulement 13 points du titre alors que Fabio Quartararo, qui avait ouvert la saison magistralement avec deux victoires, a fini par rétrograder au huitième rang. À l'heure d'entrer dans sa troisième saison dans la catégorie reine des Grands Prix moto, le team principal, Razlan Razali, affiche ses ambitions sans détour et assure que Petronas et Yamaha ont "un objectif commun en 2021 qui est de gagner".

Pour cette nouvelle campagne, l'équipe Petronas SRT accueille un nouveau pilote, et non des moindres puisqu'il s'agit de Valentino Rossi, le plus expérimenté et le plus titré du championnat. À 42 ans, le Docteur se lance dans sa 26e saison mondiale, la 16e au guidon d'une Yamaha. "Ce sera un challenge pour nous de faire en sorte qu'il se sente bien", admet Johan Stigefelt, directeur de l'équipe.

Placé par Yamaha dans son équipe satellite afin de permettre l'accession de Fabio Quartararo au team factory, le pilote au numéro 46 échange sa place avec le Français et obtient les mêmes garanties avec une machine de dernière spécification et la promesse d'un soutien officiel de la part du constructeur.

Ce ne sera pas le cas de Morbidelli, qui bénéficie toujours d'une M1 plus ancienne, avec laquelle il a toutefois remporté l'an dernier trois victoires. Les nouveaux coéquipiers se connaissent très bien, puisque Morbidelli, 26 ans, est l'un des membres emblématiques de la VR46 Riders Academy créée par le Docteur et au sein de laquelle ils partagent leurs entraînements.

Rossi, qui a choisi de prolonger sa carrière malgré son remplacement dans l'équipe officielle Yamaha, dispose pour le moment d'un contrat d'un an renouvelable, et devrait réfléchir à son avenir après les premières manches du championnat. Il aura pour ambition d'améliorer la maigre 15e place au championnat obtenue la saison dernière, de visiter le podium avec plus de régularité (il n'y est monté qu'une fois en 2020) et de retrouver le chemin de la victoire qui lui échappe depuis 2017.

En rejoignant Petronas, Rossi doit toutefois se séparer d'une grande partie de son team technique, pourtant présent à ses côtés depuis de nombreuses années. Si Razlan Razali a concédé avoir fait une exception pour lui permettre de ne pas terminer sa carrière par une saison aussi chamboulée que celle de 2020, le pilote au numéro 46 doit en effet se plier aux exigences de son nouveau patron et s'adapter à sa nouvelle formation. Il reste malgré tout associé à son chef mécanicien, David Muñoz, son ingénieur de données, Matteo Flamigni, et son coach de pilotage, Idalio Gavira.

"C'est une nouvelle expérience pour moi, j'ai hâte d'être au premier test et que le championnat débute !" se réjouit Valentino Rossi, dont les cuirs porteront le look noir et bleu habituel de sa nouvelle équipe, mêlé à son jaune fétiche. La moto, elle, conserve ses couleurs de base, sans grande évolution. "Les couleurs changent, j'aime beaucoup la nouvelle livrée de la moto et aussi mon casque et mes cuirs. Je pense qu'on est prêts !"

Franco Morbidelli et Valentino Rossi seront en piste samedi et dimanche pour les premiers essais de pré-saison, à Losail.