Petrucci dans l'attente : négociations reportées à l'été

Parmi les nombreux effets collatéraux du blocage actuel dû au COVID-19, de nombreux pilotes doivent composer avec l'incertitude liée à leur avenir. Alors que ces dernières années le marché des transferts avait battu des records de précocité, les gros contrats se scellant de plus en plus pendant l'hiver, bien avant la période estivale autrefois traditionnellement rythmée par les annonces, cette année seuls trois pilotes officiels ont pu être officialisés à la place qu'ils occuperont en 2021 et 2022 avant que les tractations ne soient figées de manière inattendue.

Le fait est que le lancement de la compétition aurait dû permettre d'évaluer les pilotes en conditions réelles, donner aux équipes des clés afin d'étudier les différents candidats, ceux déjà en place et désireux d'être prolongés comme ceux qui tapent à la porte afin de rejoindre une nouvelle structure. Avec un championnat désormais retardé de deux mois et dont la date de début reste à ce jour incertaine, Danilo Petrucci fait partie de ceux dont les nerfs sont mis à rude épreuve, lui qui sait devoir faire ses preuves afin de conserver sa place chez Ducati.

"On n'a pas parlé de contrat avec Ducati, on l'aurait sûrement fait si le championnat avait débuté. Tout sera reporté à juillet et août, durant la partie centrale du championnat, afin de mieux voir quelles sont les forces en présence", explique-t-il dans une interview accordée à Sky, en Italie.

"Il est clair que je voudrais continuer à courir avec Ducati, je suis avec eux depuis 2015 et j'ai toujours désiré être à la place que j'occupe aujourd'hui", poursuit le pilote italien, promu au sein de l'équipe officielle l'année dernière après avoir défendu les couleurs du team Pramac durant quatre ans. Mais sa baisse de performances durant la seconde moitié de la saison 2019 a animé les espoirs de ceux qui lorgnent sur sa place et il a bien conscience que c'est en piste qu'il devrait se défendre.

"Je sais qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont forts et qui veulent ma moto, mais l'objectif est de rester ici pour de nombreuses années. Le renouvellement [de mon contrat] est entre mes mains, tout dépend de mes résultats, mais si je ne suis pas assez bon il faudra que je regarde autour de moi. J'en serais désolé cependant", avoue-t-il.

S'il lui faut chercher une autre destination, quelle option pourrait s'offrir à lui ? "Je n'y ai pas encore pensé, c'est une hypothèse que je n'ai pas assimilée. Je voudrais d'abord commencer à courir, d'abord penser aux courses, et ensuite ce qui devra arriver arrivera", balaie-t-il pour le moment.

En attendant, sa Ducati lui manque. Confiné dans sa ville natale de Terni, le pilote italien a délaissé l'Émilie-Romagne où il s'est installé l'an dernier afin de rester auprès de ses parents. Ses journées sont rythmées par les entraînements qu'il parvient à mener, mais surtout par une longue attente.

"Au fond, tout ce qu'on fait dans la journée, on le fait pour elle, que ce soient l'entraînement, la physiothérapie et tous les autres engagements", souligne-t-il en évoquant sa Desmosedici. "Et maintenant qu'elle n'est pas là, on se lève le matin et on va s'entraîner, mais il n'y a pas toute cette excitation et cette voix au fond de vous qui vous dit 'dimanche il y a la course'. Je parle de la préoccupation, de la tension et de l'état d'esprit d'avant une course. C'est cette pression qui vous fait vous sentir un peu plus vivant. C'est ça qui manque, on ne se sent pas vraiment soi-même. Ça me manque beaucoup."