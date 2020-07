Blessé et déshydraté, Petrucci a souffert en course

Danilo Petrucci a obtenu la neuvième position du Grand Prix d'ouverture de la saison MotoGP, un résultat modeste au vu de ses ambitions mais qui intervenait au terme d'une semaine rude pour lui.

Mercredi, lors du test préparatoire mené à Jerez, il avait en effet chuté à grande vitesse, sur de l'huile échappée de l'Aprilia d'Aleix Espargaró, se blessant alors au cou. Il avait dans la foulée manqué l'intégralité du roulage de l'après-midi et surtout disputé un week-end de Grand Prix douloureux.

"Je crois être le seul pilote qui soit tombé fort ce week-end et qui ait quand même fait la course", soulignait-il dimanche, expliquant être resté "sur la défensive" pendant ces 25 tours. "La chute de mercredi m'a fait peur, parce que je pensais m'être brisé le cou, et quand on voit les étoiles pendant tout l'après-midi, ce n'est pas génial. J'ai serré les dents, mais au fond de moi je savais qu'une autre chute n'aurait fait qu'empirer les choses."

S'il se devait d'être prudent pour ne pas risquer de deuxième choc aux conséquences potentiellement graves, le pilote Ducati a aussi dû composer avec un affaiblissement général, qu'il met sur le compte de sa mauvaise réaction aux médicaments qu'il a dû prendre afin d'atténuer la douleur.

"J'ai fait [la course] en conditions critiques, car ça fait deux jours que je suis déshydraté", expliquait-il en fin de week-end. "Ça m'a fortement affaibli pour la course, malheureusement, et j'ai fait la course dans des conditions vraiment difficiles, au niveau du cou, du dos et surtout en termes d'hydratation."

"Durant ces deux jours, on n'a pas réussi à comprendre quel était le problème. J'avais des problèmes au cou, mais aussi à l'estomac et à l'intestin à cause des antidouleurs et des anti-inflammatoires que je prenais. Le fait est que je me sentais un peu mieux jeudi, quand on n'a pas roulé, alors je vais maintenant prendre quelques jours pour me reposer et me remettre en forme, j'espère me réhydrater et comprendre quel a été le problème. Peut-être que je devrai faire des analyses pour comprendre ce qui me fait du mal", anticipait-il.

Bien qu'ayant manqué la Q2, Danilo Petrucci s'est élancé de la 12e place, à la faveur des forfaits d'Álex Rins et de Cal Crutchlow, eux aussi tombés fort pendant le week-end. Il a entamé la course avec les Tech3, puis a vu Miguel Oliveira se détacher irrémédiablement et a dû serrer les dents pour maintenir sa place et rallier l'arrivée.

"J'ai pris le départ avec les meilleures intentions, mais je n'avais pas très confiance dans la moto. Et puis, surtout, j'ai eu beaucoup de mal, surtout au début. Ça a été très difficile. J'ai réussi à finir dans le top 10, mais Marc [Márquez] est tombé, Mir est tombé devant moi, Valentino [Rossi] s'est arrêté sinon je ne sais pas si j'aurais réussi à le rattraper… Je suis en tout cas le seul qui soit tombé dans un des virages rapides et qui ait réussi à courir."

"Tout compte fait, même si j'étais très mal, j'ai essayé de tenir bon en course. Certes, j'ai fini à 13 secondes de mon coéquipier, ce qui représente une demi-seconde au tour, alors il y a du boulot, mais pour dimanche prochain je vois les choses de façon beaucoup plus positive : je veux me battre avec les autres Ducati. Cette fois, je savais que ça aurait été très dur."

Jerez a beau ne pas être la piste la plus favorable aux Ducati sur l'ensemble de la saison, Petrucci nourrit des ambitions bien plus élevées que le résultat qu'il a pu sauver dimanche. Le Grand Prix d'Andalousie, qui sera disputé cette semaine sur le même circuit, lui offrira une occasion de se refaire.

"L'année dernière, j'ai fini à une seconde de Dovi. Je sais donc que je peux être par là en course. Je veux avant tout me remettre à 100% pour vendredi, comme ça je pourrai me battre. En MotoGP cette année, si on n'est pas à 100%, s'il nous manque ne serait-ce que 1%, on perd dix places, et je ne veux pas de ça, je veux absolument me sentir bien", prévenait-il. "Je veux juste me retaper physiquement et me sentir mieux vendredi prochain. Avec la moto, j'étais un peu en retard mais parce que je n'ai pas roulé mercredi [après-midi], et surtout je ne me sentais pas à 100% pendant les séances. Mais je veux me battre pour le top 5."

Márquez "deux fois plus rapide"

Dans sa longue course en milieu de peloton, Petrucci a connu un passage troublant lorsqu'il a vu Márquez revenir dans sa roue puis le passer tel un boulet de canon dans le dixième tour. "Marc était en train de faire une de ses remontées impossibles, il était vraiment sur un très gros rythme", racontait-il alors que le pilote Honda se trouvait au centre médical avec une fracture du bras, après l'issue malheureuse de son exceptionnelle course.

"Il m'a passé dans le virage dans lequel il est ensuite tombé et, en gros, il m'a passé en allant deux fois plus vite que moi, alors que j'avais les gaz ouverts", résumait Petrucci, impressionné par la supériorité du Champion du monde en titre à cet instant. "Je suis vraiment désolé qu'il se soit fait mal", ajoutait le pilote italien. "Malheureusement, courir à Jerez en juillet, avec un asphalte à 63°C, c'est terrible pour tout le monde."