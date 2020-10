Petrucci déplore un contact avec Pol Espargaró en course

Danilo Petrucci a déploré qu'un contact avec Pol Espargaró lui ait fait perdre trois places dans les derniers tours du Grand Prix d'Aragón, dimanche. Tous deux se trouvaient à cet instant dans la deuxième moitié du peloton, distancés depuis le 14e tour par le groupe formé de Dovizioso, Nakagami, Miller, Crutchlow et Zarco. La 11e place était en jeu et c'est Petrucci qui menait le groupe lorsqu'il a été dépassé par Binder et a soudain dans a foulée rétrogradé de trois positions.

Si l'incident a échappé aux caméras pendant le direct télévisé, le pilote Ducati a révélé par la suite s'être fait une très grosse chaleur. "Malheureusement, à trois tours de l'arrivée, Pol Espargaró m'a heurté à l'arrière. J'ai senti l'impact et je suis tombé de la moto", a-t-il expliqué, décrivant ce qui a tout l'air d'une séance de rodéo. "C'était dans le virage 5. Dans le virage précédent, Brad Binder m'a passé, j'ai essayé de décroiser mais j'ai senti que la moto de Pol me touchait à l'arrière. Je suis tombé de la moto, heureusement la voie de dégagement est bitumée et j'ai au moins pu rester sur mes roues, mais j'ai perdu trois positions malheureusement."

"Ça n'était clairement pas un jour mémorable, mais je ne suis pas content d'avoir perdu trois places d'un coup", regrettait Petrucci dimanche après-midi, suffisamment agacé par l'incident pour s'être rendu de son propre chef à la direction de course. "Je suis allé à la direction de course, mais ils avaient déjà vu et ils devaient s'y pencher. Entre-temps il y avait la Rookies Cup, il fallait qu'ils restent pour cela et je devais attendre leurs commentaires, mais ils avaient déjà vu l'incident et prévoyaient de m'appeler", a-t-il fait savoir.

Aucun rapport de la direction de course n'a été rendu dans la soirée de dimanche, et Pol Espargaró pour sa part a refusé de commenter les faits. "Je suis désolé, mais depuis [samedi] j'ai décidé de ne plus parler de personne d'autre que moi", a prévenu l'Espagnol lorsqu'il a été interrogé sur le sujet, "sinon mes mots peuvent être changés dans la presse et j'ai tout le temps des ennuis."

Il faut dire qu'Espargaró ruminait lui-même un autre incident, un accrochage avec son frère Aleix après avoir été gêné par Álex Márquez pendant les qualifications. Estimant que cela lui a coûté une place en deuxième ligne, il regrettait dimanche soir de n'avoir eu aucune information sur le sujet. "Vous en avez eu autant que nous", a-t-il assuré aux journalistes. "J'aurais dû me qualifier entre la quatrième place et la sixième dans le pire des cas, et mon tour a été complètement gâché par un autre pilote, mais on a eu autant d'infos que vous, alors vous pouvez imaginer comment je me sens."

Petrucci quant à lui regretté que cet incident ait compliqué encore plus une course déjà difficile, lors de laquelle il s'est trouvé aux prises avec une moto nerveuse et qui, comme durant le reste du week-end, s'est montrée étrangement lente en ligne droite.

"J'étais plutôt satisfait, parce que dans la première partie de la course je me suis battu contre les autres Ducati. Ça allait, mais j'essayais tout le temps de les rattraper en ligne droite et c'était très difficile, il fallait tout le temps que je freine plus fort", expliquait-il. "J'ai aussi senti que la moto était très nerveuse, or le matin on a modifié les réglages pour essayer de trouver ce grip qui nous manque toujours ; on en a trouvé un peu à l'accélération, mais j'ai perdu la stabilité de la moto en entrée de virage et ça veut dire aussi qu'en pneus usés je n'avais pas de vitesse de passage. [...] Heureusement, on a une autre course pour prendre notre revanche. Mais je suis vraiment désolé d'avoir perdu trois places par la faute d'un autre pilote."

