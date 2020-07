Le manque d'expérience de Petrucci avec la KTM n'inquiète pas

Brad Binder assure ne pas s'inquiéter d'un quelconque blocage du développement de KTM en 2021 en raison du peu d'expérience des quatre pilotes du groupe l'année prochaine. Trois d'entre eux sont en effet parmi les plus jeunes du plateau, tandis que la nouvelle recrue, Danilo Petrucci, va devoir prendre ses marques avec une moto qu'il ne connaît pas encore.

Le constructeur autrichien alignera deux rookies cette saison, et tous deux sont d'ores et déjà assurés d'être conservés l'année prochaine : le Sud-Africain, qui officie dans l'équipe officielle, et Iker Lecuona qui roule au sein du team Tech3. Par ailleurs, Miguel Oliveira, qui entame sa deuxième saison, sera promu dans l'équipe principale l'année prochaine. Petrucci, lui, bien que plus expérimenté que ses trois collègues en MotoGP, intégrera Tech3 où il lui faudra avant toute chose apprendre à connaître la RC16.

La moto de Mattighofen est notoirement complexe et elle a pu poser aux pilotes venant d'autres constructeurs des difficultés d'adaptation, aussi est-il pressenti que Petrucci doive faire face à une saison 2021 potentiellement ardue. Cependant, Binder pense que l'expérience du pilote Ducati dans la catégorie sera déterminante, et ce d'autant plus que la contribution de Dani Pedrosa en tant que pilote d'essai a déjà fait avancer le projet KTM.

Lire aussi : L'aide inestimable de Dani Pedrosa pour KTM

Lorsque Motorsport.com lui a demandé, lors d'une visioconférence, s'il était inquiet que le manque d'expérience de Danilo Petrucci avec la KTM puisse entraver le développement, Binder a répondu : "Absolument pas, ça ne me stresse pas du tout. En fin de compte, il y a évidemment Miguel et moi, qui sommes nouveaux ou n'avons pas beaucoup d'expérience, mais à mon avis c'est génial qu'un gars comme Danilo arrive, parce qu'il a été sur la Ducati d'usine ces dernières années. Il est monté plusieurs fois sur le podium et il a gagné une course, je pense donc que sa contribution va être incroyable."

"Et puis, en même temps, on a Dani Pedrosa : tout ce qu'il apporte semble mieux fonctionner et représenter une amélioration pour nous tous. Je pense que KTM travaille dans une très bonne direction et que l'avenir sera brillant", assure Brad Binder.

"Quatre pilotes factory" qui doivent faire leurs preuves

Bien qu'engagé en MotoGP depuis 2012 et déjà rompu au rôle de pilote factory, Danilo Petrucci a été placé par KTM chez Tech3, avec qui il fera ses premiers pas la saison prochaine. Une décision qu'Hervé Poncharal décrit comme ayant été "difficile", impliquant la réflexion de Pit Beirer, Mike Leitner et lui-même quant à ce que serait la meilleure place pour Petrucci et pour Oliveira en 2021, et la manière dont organiser les deux équipes une fois Pol Espargaró parti.

"Que Danilo soit avec nous souligne le fait que KTM n'a plus une équipe factory et une équipe satellite : nous avons quatre pilotes factory. Il y a, bien sûr, deux organisations différentes, mais le soutien de la part de KTM pour les quatre pilotes est exactement le même", assure le patron du team français auprès du site officiel du MotoGP. "Parfois, les gens ne vous croient pas vraiment quand vous dites cela, mais le fait que le pilote le plus expérimenté et meilleur pilote MotoGP [du groupe] rejoigne Tech3 signifie qu'ils recevront tous le même soutien."

Lire aussi : Perdre Espargaró, une mauvaise nouvelle que KTM a dû accepter

Dans cette optique, chacun des quatre pilotes, quelle que soit son expérience, devra faire ses preuves et convaincre la direction de lui fournir les nouvelles pièces développées par l'usine. "Nous ne parlons pas d'un team A et d'un team B ou junior : nous allons maintenant avoir un line-up qui compte quatre pilotes factory et ils savent exactement tous les quatre que les futures pièces seront fournies au pilote le mieux classé et non pas à celui qui serait de tel ou tel côté du garage", souligne Pit Beirer, le patron de la compétition. "Nous essayons de créer quelque chose de nouveau. Nous sommes encore loin de notre objectif, nous développons toujours un projet, mais je pense que ce projet est actuellement plus fort que jamais et j'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir nous réservera."