Petrucci : "L'une des courses les plus difficiles de ma carrière"

Danilo Petrucci n'a pas marqué le moindre point au Grand Prix de Saint-Marin. Il n'a vu l'arrivée du Grand Prix de Saint-Marin qu'à la 16e place, avec une Ducati très difficile à piloter.

"C’est l'une des pires courses de ma carrière", a reconnu l’Italien après l’arrivée. "Au début, tous les pilotes étaient un peu en difficulté. Il y a eu beaucoup de contacts entre pilotes. Nous avons perdu quelques places et la moto était très difficile à comprendre. J'étais parmi les derniers. C'est très dur à expliquer. Rien de ce que nous avons tenté ce week-end n'a fonctionné. Au début du week-end, ce n'était pas mauvais. Je n'ai utilisé que le dur à l'avant mais il ne fait pas assez chaud pour l’utiliser."

Danilo Petrucci était plus performant dans les derniers tours : "La moto était très difficile à piloter mais à la fin, j'étais rapide. J'ai fait mon tour le plus rapide dans le dernier tour. Avec peu de carburant, la moto était meilleure. Contrairement à l’an dernier, nous devons faire attention avec beaucoup de carburant. Nous avons compris que le poids est un problème dans ces conditions. Nous devons faire des changements. Nous avons des essais mardi et nous allons essayer de trouver une direction."

Petrucci est le pilote le plus grand et surtout le plus lourd de la grille, ce qui le met en difficulté. Il doit changer sa façon de piloter la Ducati : "Je suis plus lourd que les autres pilotes et quand nous sommes à la limite, c’est dur de ralentir la moto. Les pneus n'ont pas posé problème, ils ont été constants pendant la course. Nous avons plutôt bien géré la situation. Mais pour moi, c'était plus facile de piloter la moto à la fin, avec moins de carburant. Ma position sur la moto n'était pas bonne donc il faut faire des changements."

Danilo Petrucci avait plus de mal à piloter sa moto en début de course et il a touché Álex Márquez : "Je tiens à présenter mes excuses à Álex Márquez parce que nous avons eu un contact. Je me battais avec mon frein moteur et je l'ai touché deux fois. Je suis vraiment désolé. Il n'a pas eu d'accident mais j'ai fait une erreur."

"Je veux bien finir l'histoire avec Ducati"

Petrucci rejoindra KTM en 2021 mais il espère améliorer ses performances avec la Ducati avant la fin de l’année : "Je l’ai déjà dit, je ne me sens pas bien en course cette année. Je suis le premier à chercher un bouton reset comme sur une PlayStation, mais cela ne fonctionne pas comme ça. Je pense qu’il y a une solution, parce que je l’ai toujours cru. Donc nous allons essayer de modifier un peu ma position sur la moto mardi. Je ne veux plus ce genre de courses et je veux trouver une solution le plus vite possible."

"Quand j’étais parmi les leaders l’an dernier, je ne prêtais pas trop attention aux données, je n’avais pas de problème à identifier. Mais je le redis, je veux bien finir l’histoire avec Ducati parce que c’est très dur de finir une course sans points."