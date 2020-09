Petrucci n'a "rien trouvé" aux tests de Misano

Danilo Petrucci reste sur une 16e place décevante au GP de Saint-Marin. Il a des difficultés à manier sa Ducati et les tests de mardi ne lui ont pas permis de faire les progrès qu'il espérait.

"Dimanche, j’ai vécu ma pire course avec Ducati", a reconnu Petrucci jeudi à Misano. "Il me manque toujours quelque chose quand je suis sur la moto, au freinage comme à l’accélération. J’attendais des progrès pendant les essais mais je n’ai rien trouvé. Nous sommes très déçus d’être dans cette situation."

Andrea Dovizioso, l'équipier de Petrucci chez Ducati, est en tête du championnat mais le futur pilote KTM préfère s'inspirer de Pecco Bagnaia, deuxième de la course. "Il y a une assez grande différence physique entre Andrea et moi, dans la taille et dans le poids, même si nos styles ont des points communs", explique-t-il. "Ce qui est curieux, c’est que la moto la plus proche de la mienne est celle de Bagnaia. En un sens, cela me rassure, parce que nous avons compris la direction à prendre. De l’autre côté, cela m’effraie un peu parce que Pecco avait 18 secondes d’avance sur moi à l’arrivée dimanche. Je sais ce que Dovi a fait pendant les tests [de mardi], j’ai fait la même chose, mais je n’ai pas vu de gros progrès. Je dois encore trouver trois dixièmes au tour et j’ai des difficultés avec les pneus."

Depuis plusieurs mois, Petrucci peine à trouver des solutions pour améliorer ses performances : "Je suis très déçu de ces résultats. D’autres choses m’attristent depuis quelques mois parce que la moto ne réagit pas comme je le souhaite. Je fais de mon mieux mais c’est dur de comprendre la raison de ces problèmes. Il y a beaucoup de choses. C’est comme savoir si la poule ou l’oeuf est arrivé en premier. J’aimerais retrouver le plaisir sur la moto. Je n’en ai pas en ce moment. Je me sens lourd. Je dois encore m’adapter, même si ce n’est pas facile en course. L’an dernier, quand cela se passait mal, j’étais 8e. Maintenant, je suis 16e."

Danilo Petrucci a encore huit courses à disputer avec la Ducati. Il espère retrouver un meilleur niveau et bien finir la saison. "Je suis plus en colère contre moi-même et motivé qu’il y a un an, parce que je veux renverser la situation. Un nouveau défi nous attend dimanche, qui marquera le cap de la mi-saison. Je vais faire comme d’habitude pour trouver la confiance et les performances qui me font défaut. Ce championnat est très équilibré et tout peut arriver."