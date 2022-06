Petrucci souhaite à Miller d'être "plus chanceux" que lui chez KTM

Après cinq saisons passées chez Ducati, Jack Miller va rejoindre les rangs de KTM, un parcours très similaire à celui de Danilo Petrucci, qu'il a côtoyé chez Pramac en 2018 avant de le remplacer au sein de l'équipe Ducati officielle en 2021, l'Italien étant alors parti pour KTM chez le team satellite Tech3.

Avec dix résultats en dehors des points sur les 18 Grands Prix disputés, Petrucci avait connu une saison compliquée et avait compté sur une cinquième place comme meilleur résultat, loin de ses deux victoires et huit podiums décrochés avec Ducati.

L'année 2021 avait alors sonné la fin de sa carrière en MotoGP, et depuis Petrucci évolue en MotoAmerica avec Ducati, après une participation au Dakar avec KTM en début d'année. Toujours lié au MotoGP via son parcours et ses multiples connaissances, il n'a pas caché sa joie de voir Miller suivre ses pas et espère le voir briller avec la RC16.

"Il y a deux jours, j'ai envoyé un message à Jack en lui disant que maintenant on pouvait aussi participer au Dakar ensemble si un jour il en avait envie ! [rires] Mais blague à part, je suis vraiment content pour lui. On a évolué ensemble chez Pramac et ensuite on a suivi plus ou moins [le même chemin] : Pramac, [l'équipe Ducati] d'usine et maintenant aussi KTM. Et j'espère qu'il sera plus chanceux que moi", a-t-il déclaré à Crash.net.

"Être dans l'équipe d'usine KTM pour deux ans est une opportunité bien, bien meilleure [que celle que j'ai eue]. Je suis content pour lui. Ce n'est pas un secret que je le soutiens en MotoGP. J'aimerais le voir gagner, car c'est vraiment un bon gars. Je pense qu'il fera de bonnes choses. [...] J'espère que KTM pourra faire du bon boulot pour lui pour les prochaines années."

Miller pourra compter sur deux recrues Ducati pour l'aider à s'adapter à sa nouvelle équipe et sa nouvelle machine, Francesco Guidotti et Fabiano Sterlacchini, respectivement team manager et directeur technique, que Petrucci connaît bien lui aussi et qu'il a longuement côtoyés. "J'ai fait partie de ceux qui ont essayé de les voler à Ducati quand j'étais chez KTM. Malheureusement, ils sont arrivés quand je suis parti !" a-t-il ajouté.

De son côté, l'Italien mène actuellement le MotoAmerica et pourrait rejoindre le Championnat du monde Superbike l'an prochain avec Ducati. Une opportunité qui n'a pas été démentie par Claudio Domenicali, le PDG de Ducati, qui a toutefois souligné que rien n'était encore fait.

