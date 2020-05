Petrucci : Aller en Superbike avec Ducati n'est pas le plan A

La date du coup d'envoi du championnat reste pour l'heure incertaine, suspendue à l'évaluation des autorités espagnoles qui doivent donner leur feu vert pour que les deux Grands Prix espérés puissent avoir lieu à Jerez en juillet, et pourtant le MotoGP est sorti de sa torpeur ces dernières semaines. Comme pressé de cocher toutes les cases possibles avant de plonger dans une saison qui s'annonce intense, le championnat avance sur les questions extra-sportives en attendant que la compétition reprenne ses droits.

Ainsi, alors que la quasi-totalité des pilotes étaient sans contrat pour 2021, deux officialisations ont été faites pendant la période de confinement, verrouillant le line-up Suzuki pour les deux années à venir. Yamaha travaille également à la confirmation des pilotes de son équipe satellite, tandis que KTM espère confirmer ses quatre pilotes actuels avant la reprise des courses. Autant de guidons attractifs qui se retirent du marché, après les trois déjà attribués à Marc Márquez, Maverick Viñales et Fabio Quartararo au début de l'année.

Pour les pilotes qui savaient être attendus au tournant cette année, il est bien difficile de se positionner aujourd'hui, sans avoir encore pu faire leurs preuves en course. C'est le cas de Danilo Petrucci, reconduit par Ducati pour un an la saison dernière mais soumis à de récurrentes critiques pour l'irrégularité de ses performances. Face à un marché qui s'est déjà déchaîné, le pilote italien espère malgré tout avoir l'opportunité de démontrer qu'il mérite de garder sa place en 2021.

"Étant donné que l'on ne peut pas évaluer en piste la valeur des pilotes, je ne sais pas si cela a tellement de sens de prendre des décisions d'avenir en ce moment. Il est clair que cela ne concorde pas tellement avec la pensée qui règne en MotoGP, car plusieurs pilotes ont déjà signé. Les équipes officielles semblent vouloir avancer, mais pour ma part je préfère attendre de courir avant de commencer à parler de l'avenir", déclare le pilote italien à Motorsport.com.

Lorsque nous lui demandons si Ducati constitue son unique objectif pour 2021, Danilo Petrucci prend garde à ne se fermer aucune porte. "L'objectif est d'essayer d'avoir la moto la plus compétitive possible", nous répond-il. "Cette année, à la fin des tests, on a en quelque sorte abandonné en cours de route le travail que l'on menait pour essayer de faire fonctionner au mieux le nouveau pneu arrière sur notre moto, mais au Qatar ça allait déjà mieux. Il est clair que je voudrais être compétitif avec cette moto à l'avenir, mais je voudrais qu'il y ait de la part de tout le monde la volonté de continuer et de faire encore de belles courses ensemble. J'espère que tout dépend de moi et des résultats que j'obtiendrai cette année quand on recommencera enfin à courir", souligne-t-il sans détour.

Dernièrement, des rumeurs ont fait état d'un retour du pilote italien vers les dérivées de la série, où l'on évoque l'hypothèse selon laquelle un guidon officiel Ducati en WorldSBK pourrait lui être réservé. Il dément toutefois qu'un tel projet ait été élaboré à ce stade. "Je n'y ai pas encore pensé, d'autant que cette proposition ne m'est pas arrivée !" sourit-il, assurant vouloir faire du MotoGP sa priorité.

"Je pense pouvoir gagner en MotoGP. Je ne parle pas de gagner le championnat, mais j'ai au moins démontré que j'ai pu remporter une course et je voudrais le refaire", ajoute-t-il. "Il est clair que je voudrais continuer en MotoGP, mais avec une moto compétitive, afin d'essayer de me battre pour les premières places. Si ce n'est pas possible, je devrai regarder [les autres options] et peut-être rester chez Ducati mais en Superbike. Sincèrement, je n'y ai pas encore pensé. Disons que je préfère me concentrer sur le plan A et essayer de le mener à son terme, et puis je penserai éventuellement au plan B ensuite."

Propos recueillis par Matteo Nugnes