Petrucci utilise la pause pour résoudre des pépins physiques

Confiné dans sa ville natale de Terni depuis déjà un mois, Danilo Petrucci prend son mal en patience avant de pouvoir reprendre la compétition, et ce alors que la saison MotoGP a déjà été repoussée de 12 semaines, avec pour dernier report annoncé celui du Grand Prix de France. Le pilote Ducati en profite pour suivre un programme un peu différent de son entraînement habituel et ainsi prendre soin de petits maux qui ont pu le gêner ces derniers mois.

"J'utilise ce temps surtout pour résoudre mon problème à l'épaule, celui qui fait que je n'ai pas roulé à Valence l'année dernière, et puis j'ai aussi un petit problème à une jambe", explique-t-il auprès du site officiel du MotoGP, faisant référence à une tendinite à l'épaule gauche qui l'a longuement fait souffrir avant de le contraindre à renoncer aux tests organisés à Valence après le dernier Grand Prix de la saison, en novembre.

"Je mets donc ce temps à profit pour faire un peu de physiothérapie à la maison, suivre un entraînement léger", poursuit-il, "et surtout pour [faire attention à] mon régime. J'essaye de ne pas manger trop de choses au cours de la journée !"

Il a beau avoir mis en place un programme adapté aux conditions de vie très contraignantes de ces dernières semaines, Petrucci se languit de pouvoir retrouver son quotidien en Émilie-Romagne, où il s'est installé à l'hiver 2018-2019 afin de suivre l'entraînement de son coéquipier, Andrea Dovizioso. "L'entraînement avec Andrea me manque beaucoup parce qu'on va tout le temps faire du motocross, d'autant que, malheureusement, je ne roule pas du tout en ce moment ! Andrea et moi, on se parle pratiquement chaque jour et on s'envoie beaucoup de SMS. Notre entraînement nous manque beaucoup", admet-il.

Le pilote Ducati est toutefois bien conscient, comme l'ensemble des acteurs du MotoGP, que la suspension actuelle du championnat et de tout entraînement intensif n'est que le calme avant la tempête. "La fin de l'année sera, je pense, une surprise pour tout le monde parce qu'on n'est pas habitués à faire cela", pressent-il. "Le calendrier sera extrêmement compact, surtout les derniers mois, alors on aura besoin d'une bonne préparation mentale et physique. Il faut que l'on se repose maintenant parce qu'on aura ensuite un agenda chargé pendant toute l'année. Mais, franchement, pour le moment… j'ai très hâte de me lancer dans cet agenda chargé !"