Peu d'espoir pour Suzuki après des qualifications catastrophiques

Très attendus ce week-end grâce aux progrès apportés sur leur moteur cet hiver, les pilotes Suzuki seront pourtant très mal placés sur la grille de départ au Mugello. Joan Mir n'a terminé aucune séance parmi les 14 premiers et après une élimination en Q1, il devra s'élancer d'une lointaine 17e place, une performance qu'il n'a pas cherché à mettre sur le compte de la météo changeante pendant les qualifications.

"Je pense que le résultat n'aurait pas été différent avec de meilleures conditions", a reconnu le Majorquin. "On n'a pas de sensations sur la moto, je me bats beaucoup et je ne parviens pas à être performant pour le moment, donc on cherche des choses."

"J'ai du mal en entrée de courbe, après je manque la corde, je n'arrive pas à tourner... Tout s'enchaîne", a-t-il précisé. "On sait comment rouler sur cette piste mais vous savez, quelle qu'en soit la raison, c'est vraiment difficile cette année."

La pluie apparue samedi après-midi a néanmoins compromis les plans de Mir : "En EL4, j'ai voulu tester quelque chose de complètement différent et ça a avait l'air de fonctionner mais la pluie est arrivée et on n'a pas pu faire de comparaison. [...] On verra ce qu'on pourra faire pour prendre autant de points que possible."

"Je ne sais pas à quoi m'attendre, sincèrement", a-t-il admis. "[Vendredi] j'étais optimiste, mais pas [maintenant]. C'est difficile de savoir ce qu'on pourra faire."

Rins sent que son rythme est digne du podium

Álex Rins

La situation n'est guère plus réjouissante pour Álex Rins, seulement 21e sur la grille, soit le deuxième plus mauvais résultat de sa carrière après le GP du Portugal, où la pluie avait déjà gâché ses qualifications. Contrairement à Mir, le Barcelonais a montré certaines promesses depuis le début du week-end, avec la quatrième place en EL1 et surtout la sixième en EL4, séance au cours de laquelle les pilotes montrent leur rythme de course.

Rins estime que ses performances dans les relais longs sont dignes des meilleurs pilotes ce week-end mais ne promet pas une aussi belle remontée qu'à Portimão, où il avait vu l'arrivée au pied du podium après un départ en 23e position. "C'est une très grosse déception parce que je pense qu'on a un très bon rythme, peut-être pas pour gagner mais pour le podium, mais ça sera difficile en partant en 21e position", a-t-il confirmé.

"Je ne veux pas dire qu'on finira dans le top 5 ou le top 10 parce que c'est se mettre une pression supplémentaire. On va essayer de s'amuser. On part loin mais on a un bon rythme. On va essayer de faire des dépassements aussi vite que possible et on verra où on finira."

Rins espère en tout cas compter sur le récent gain de puissance de Suzuki pour être performant dans la longue ligne droite du tracé toscan : "C'est un peu mieux. En ligne droite, on peut conserver notre position donc on va profiter de ça par rapport aux dernières années."