Photos - Les 100 victoires de KTM en Grand Prix

Lorsque l'étrange saison 2020 a débuté, en mars au Grand Prix du Qatar, seules les catégories Moto2 et Moto3 ont pu courir, l'épreuve MotoGP ayant été annulée avec l'émergence de la pandémie de COVID-19. Ce week-end à Losail a toutefois marqué un cap important pour KTM, qui y a décroché la 100e victoire de son palmarès en Grand Prix en voyant s'imposer Albert Arenas dans la plus petite des catégories du championnat.

Il a fallu près de 17 ans au constructeur autrichien pour en arriver là. Et quel chemin parcouru depuis la première victoire, décrochée par Casey Stoner lors du Grand Prix de Malaisie 2004, catégorie 125cc. Depuis, ils ont été 24 à se partager les succès de Mattighofen jusqu'à cette entrée dans la centaine. Tous ces succès ont été remportés dans les deux plus petites catégories, alors que KTM a fait son entrée en MotoGP il y a trois ans et se rapproche peu à peu des avant-postes depuis.

Parmi ceux qui ont contribué au succès de KTM, Brad Binder occupe une place de choix, ayant cumulé 15 victoires à lui seul, aussi n'est-il pas étonnant de le voir récompensé par un guidon factory dans la catégorie reine, qu'il détiendra cette année et qui lui a d'ores et déjà été confirmé pour 2021. Avec 12 victoires chacun, Mika Kallio et Miguel Oliveira sont eux aussi des fidèles du groupe, tous deux impliqués dans le programme MotoGP.

Outre les succès en course, KTM a également remporté trois titres, grâce à Sandro Cortese (2012), Maverick Viñales (2013) et Brad Binder (2016), dans la catégorie Moto3.

Voici l'intégralité des 100 victoires de KTM :

Pilote GP Catégorie Année 1 Casey Stoner Malaisie 125cc 2004 2 Mika Kallio Portugal 125cc 2005 3 Gabor Talmacsi Italie 125cc 2005 4 Gabor Talmacsi Pays-Bas 125cc 2005 5 Julián Simón Grande-Bretagne 125cc 2005 6 Mika Kallio Allemagne 125cc 2005 7 Mika Kallio Japon 125cc 2005 8 Gabor Talmacsi Qatar 125cc 2005 9 Mika Kallio Valence 125cc 2005 10 Hiroshi Aoyama Turquie 250cc 2006 11 Mika Kallio Chine 125cc 2006 12 Mika Kallio Pays-Bas 125cc 2006 13 Mika Kallio Japon 125cc 2006 14 Hiroshi Aoyama Japon 250cc 2006 15 Tomoyoshi Koyama Catalogne 125cc 2007 16 Hiroshi Aoyama Allemagne 250cc 2007 17 Mika Kallio Japon 250cc 2007 18 Hiroshi Aoyama Malaisie 250cc 2007 19 Mika Kallio Valence 250cc 2007 20 Mika Kallio Espagne 250cc 2008 21 Mika Kallio Chine 250cc 2008 22 Mika Kallio Grande-Bretagne 250cc 2008 23 Sandro Cortese Portugal Moto3 2012 24 Sandro Cortese Allemagne Moto3 2012 25 Sandro Cortese Saint-Marin Moto3 2012 26 Danny Kent Japon Moto3 2012 27 Sandro Cortese Malaisie Moto3 2012 28 Sandro Cortese Australie Moto3 2012 29 Danny Kent Valence Moto3 2012 30 Luis Salom Qatar Moto3 2013 31 Álex Rins Amériques Moto3 2013 32 Maverick Viñales Espagne Moto3 2013 33 Maverick Viñales France Moto3 2013 34 Luis Salom Italie Moto3 2013 35 Luis Salom Catalogne Moto3 2013 36 Luis Salom Pays-Bas Moto3 2013 37 Álex Rins Allemagne Moto3 2013 38 Álex Rins Indianapolis Moto3 2013 39 Luis Salom Rép. Tchèque Moto3 2013 40 Luis Salom Grande-Bretagne Moto3 2013 41 Álex Rins Saint-Marin Moto3 2013 42 Álex Rins Aragón Moto3 2013 43 Luis Salom Malaisie Moto3 2013 44 Álex Rins Australie Moto3 2013 45 Álex Márquez Japon Moto3 2013 46 Maverick Viñales Valence Moto3 2013 47 Jack Miller Qatar Moto3 2014 48 Jack Miller Amériques Moto3 2014 49 Romano Fenati Argentine Moto3 2014 50 Romano Fenati Espagne Moto3 2014 51 Jack Miller France Moto3 2014 52 Romano Fenati Italie Moto3 2014 53 Jack Miller Allemagne Moto3 2014 54 Romano Fenati Aragón Moto3 2014 55 Jack Miller Australie Moto3 2014 56 Jack Miller Valence Moto3 2014 57 Romano Fenati France Moto3 2015 58 Miguel Oliveira Italie Moto3 2015 59 Miguel Oliveira Pays-Bas Moto3 2015 60 Miguel Oliveira Aragón Moto3 2015 61 Miguel Oliveira Australie Moto3 2015 62 Miguel Oliveira Malaisie Moto3 2015 63 Miguel Oliveira Valence Moto3 2015 64 Romano Fenati Amériques Moto3 2016 65 Brad Binder Espagne Moto3 2016 66 Brad Binder France Moto3 2016 67 Brad Binder Italie Moto3 2016 68 Joan Mir Autriche Moto3 2016 69 Brad Binder Allemagne Moto3 2016 70 Brad Binder Saint-Marin Moto3 2016 71 Brad Binder Australie Moto3 2016 72 Brad Binder Valence Moto3 2016 73 Andrea Migno Italie Moto3 2017 74 Miguel Oliveira Australie Moto2 2017 75 Miguel Oliveira Malaisie Moto2 2017 76 Miguel Oliveira Valence Moto2 2017 77 Marco Bezzecchi Argentine Moto3 2018 78 Philipp Oettl Espagne Moto3 2018 79 Albert Arenas France Moto3 2018 80 Miguel Oliveira Italie Moto2 2018 81 Brad Binder Allemagne Moto2 2018 82 Miguel Oliveira Rép. Tchèque Moto2 2018 83 Marco Bezzecchi Autriche Moto3 2018 84 Brad Binder Aragón Moto2 2018 85 Marco Bezzecchi Japon Moto3 2018 86 Albert Arenas Australie Moto3 2018 87 Brad Binder Australie Moto2 2018 88 Can Oncu Valence Moto3 2018 89 Miguel Oliveira Valence Moto2 2018 90 Jaume Masià Argentine Moto3 2019 91 Arón Canet Amériques Moto3 2019 92 Arón Canet Rép. Tchèque Moto3 2019 93 Brad Binder Autriche Moto2 2019 94 Arón Canet Aragón Moto3 2019 95 Brad Binder Aragón Moto2 2019 96 Albert Arenas Thailande Moto3 2019 97 Brad Binder Australie Moto2 2019 98 Brad Binder Malaisie Moto2 2019 99 Brad Binder Valence Moto2 2019 100 Albert Arenas Qatar Moto3 2020

Découvrez le palmarès de chaque pilote ayant gagné avec KTM :

