Les casques spéciaux des pilotes aux tests de Losail

Chaque année, les tests de pré-saison sont l'occasion de voir les pilotes rouler avec de nouveaux casques et parfois des décorations uniques, que l'on ne verra pas durant la saison. Même si les titulaires n'ont eu que cinq jours en piste cet hiver – ou plutôt quatre car une majorité d'entre eux a renoncé à rouler sur une piste très sale vendredi –, ils ont été nombreux à arborer des couleurs inédites. L'un des couvre-chefs les plus remarqués a été celui de Franco Morbidelli, qui a associé les drapeaux brésilien et italien à des fleurs des deux continents en donnant plus de place au perroquet présent à l'arrière.

"On voulait changer quelque chose sur le casque cette année avec Aldo [Drudi, qui dessine ses casques mais aussi ceux de Valentino Rossi], et il a eu l'idée de mettre des fleurs sur le casque parce qu'il m'a dit : 'Si tu ne le fais pas, alors qui le fera ?'", a expliqué le pilote du team Petronas. "Dans un monde tellement agressif, apporter quelque chose comme des fleurs ce n'est pas habituel et pas normal. Elles ne transmettent pas d'agressivité ou de colère, pas comme pourrait le faire un diable [symbole de Fabio Quartararo] ou comme quelque chose qui fasse plus racing. Alors j'ai dit 'oui, je veux mettre des fleurs sur mon casque'. Compte tenu de mon comportement et de ma façon d'être, on a donc décidé de mettre des fleurs, et je crois que ça rend vraiment bien."

"Je voulais garder les deux drapeaux, parce que j'y suis vraiment lié. Je pense que ça rend vraiment bien parce que les drapeaux restent mais il y a des fleurs brésiliennes et tropicales sur le côté brésilien, et des fleurs européennes et italiennes du côté gauche. Je crois donc que ça donne un design assez beau et assez coloré, alors ça me plait beaucoup. Le perroquet a toujours été là. Peut-être qu'il était un peu caché mais on l'a mis là en 2015, et maintenant il se sent mieux avec les fleurs et il est un petit peu plus grand."

Joan Mir a de son côté roulé avec un casque gris et blanc, avec des lignes illustrant les montagnes et la neige, un symbole très hivernal... et pas forcément adapté au Qatar : "On a fait un casque avec des montagnes pour les essais de cet hiver, on dirait des montagnes avec de la la neige, mais on est au Qatar, il fait presque 30°C, donc ça n'a aucun sens !" s'est amusé le Champion du monde, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Mais je pense que c'est toujours bien d'avoir un casque différent pour les tests de pré-saison, pour la motivation. Je le trouve vraiment cool."

Pol Espargaró souhaitait de son côté illustrer son passage de KTM à Honda avec un casque à la signification très personnelle : "Je voulais un casque spécial pour les essais de pré-saison. Pour les pilotes, la pré-saison est très importante, en particulier cette année, donc il me fallait un peu d'aide ! J'ai un loup. C'est mon identité. Je vis avec mes chiens chez moi et je les adore. Ce sont des huskies, c'est très proche des loups. Les couleurs sont assez sombres. La pré-saison est toujours la partie dans l'ombre de la saison, on travaille énormément et personne ne le voit."

Johann Zarco a aussi utilisé un casque reflétant sa personnalité en conservant la thématique des chakras déjà présente sur son casque la saison passée, avec plusieurs évolutions. "Avant, j'avais le soleil levant et le kamikaze", a rappelé le Français. "L'an dernier, j'ai choisi les couleurs des chakras pour être plus fort mentalement et essayer de progresser. Cette année, j'ai gardé mes initiales et mon numéro, avec les couleurs des chakras, mais avec des lignes beaucoup plus agressives qu'avant. On voit le troisième œil [à l'avant] et aussi à l'arrière, avec toutes les couleurs des chakras, et un baiser de ma copine [illustré avec une bouche]. Ce sont des choses simples, mais qui comptent beaucoup."

D'autres pilotes ont fait évoluer leur casque pour ces tests. Valentino Rossi a conservé les motifs pour lesquels il est connu, désormais aux couleurs de Petronas. Danilo Petrucci et Iker Lecuona ont gardé les mêmes lignes en intégrant l'orange de Tech3, Aleix Espargaró a abandonné son casque noir pour un blanc tout en maintenant le rose et le jaune fluo, Brad Binder a intégré le drapeau sud-africain dans le numéro présent sur le sommet de son casque et a placé de nombreux symboles évoquant son pays, Jack Miller a adopté le noir et rouge du team Ducati factory et Álex Márquez a abandonné le bleu vu la saison passé pour du gris, reprenant un design déjà vu aux tests il y a un an.

Avec Léna Buffa



