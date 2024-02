Photos - Les couleurs des Honda de Zarco et Nakagami

Cliquez sur les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

Une heure après avoir dévoilé la livrée de la Honda de Johann Zarco, LCR a présenté la moto de son coéquipier, Takaaki Nakagami. Le Japonais continuera à porter les couleurs d'Idemitsu, pétrolier national qui assure sa place dans l'équipe, avec une livrée légèrement plus blanche que la saison passée.

Zarco fait son arrivée dans l'équipe et prend la succession d'Álex Rins, qui n'a disputé qu'une saison sur la Honda, marquée à la fois par un succès au GP des Amériques et par une longue blessure qui l'a privée d'une partie importante du championnat. La moto du Français sera principalement sponsorisée par Castrol, LCR ayant eu l'habitude d'alterner les livrées dédiées au spécialiste des lubrifiants et à celui des accessoires pour motos Givi.

Nakagami va quant à lui prendre part à sa septième saison sur la Honda satellite. Le Japonais reste sur une saison difficile, à l'image du constructeur, avec seulement trois arrivées dans le top 10 et une huitième place pour meilleur résultat. Les deux pilotes pourront cependant compter sur une Honda profondément modifiée cette année, la marque espérant notamment profiter de ses concessions pour jouer le podium à partir de la mi-saison.

Les présentations MotoGP 2024