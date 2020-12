Photos - Les départs gagnants de la saison 2020

Nouveau GP à Jerez et nouvelle pole pour Quartararo, qui conserve cette fois la tête à l'extinction des feux. Le Français passera toute la course à la première position.

Deuxième sur la grille, Jack Miller prend le meilleur envol aux dépends de Maverick Viñales, parti depuis la pole. Lors du second départ, après le drapeau rouge provoqué par le spectaculaire accrochage entre Johann Zarco et Franco Morbidelli, Pol Espargaró s'élance de la première place mais Miller, cette fois troisième à l'extinction des feux, plonge à l'intérieur au premier virage, sort large et s'empare de la tête. La victoire reviendra à celui qui n'est que cinquième à cet instant, Andrea Dovizioso.

Pol Espargaró est en pole mais c'est Joan Mir , parti de la troisième place, qui passe le premier virage en tête. Cette course est également marquée par un drapeau rouge, quand Maverick Viñales doit sauter de sa moto. En "pole" pour le deuxième départ, Mir n'est pas menacé au départ. C'est Miguel Oliveira qui s'imposera après une fin de course haletante.

L'en vol de Maverick Viñales, auteur de la pole, n'est pas bon et c'est Franco Morbidelli , deuxième sur la grille, qui en profite pour prendre la tête et mener le Grand Prix jusqu'à l'arrivée.

#7 GP d'Émilie-Romagne

Une semaine plus tard, le plateau du MotoGP est encore à Misano et Viñales est une nouvelle fois en pole. Et le scénario du week-end précédent se répète puisque Miller prend la tête après s'être élancé de la deuxième place mais cette fois, Viñales parviendra à reprendre l'avantage quelques virages plus loin et dominera ensuite la course pour s'offrir son seul succès de l'année.