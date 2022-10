Photos - Le circuit de Phillip Island partiellement inondé

Cliquez sur les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

La pluie tant redoutée s'est bel et bien abattue sur le circuit de Phillip Island ce jeudi. De très fortes averses touchent le sud de l'Australie depuis plusieurs jours et les sols, gorgés d'eau, peinent à assurer leur rôle de drainage. Ce jeudi, les zones les plus basses du circuit ont été inondées, notamment le virage Casey Stoner.

Selon les informations de Motorsport.com, les responsables du championnat ne s'inquiètent pas de l'influence de la pluie sur le déroulement du week-end, même s'il aurait été difficile d'envisager un roulage dans les conditions rencontrées ce jeudi et que des averses d'une forte intensité sont encore prévues pour la journée de vendredi.

La situation devrait ensuite s'améliorer jour après jour, mais les températures fraiches et de potentielles rafales de vent pourraient poser encore problème, le circuit étant aux abords de l'océan Pacifique. En 2019, le vent avait fait chuter Miguel Oliveira en EL4 et provoqué la sortie du drapeau rouge.

Il n'y a pas que les conditions de piste qui risquent d'être affectées par la météo dans les prochains jours. Les organisateurs avaient déjà prévu de déplacer les parkings afin d'éviter que les voitures et motos ne soient "embourbées" et s'ils ne peuvent pas tous les rouvrir, l'accès au circuit pourrait devenir difficile pour les spectateurs.

Le week-end dernier, le Supercars, le championnat australien de tourisme, était à Bathurst, dans une zone plus au nord du pays mais également touchée par de fortes averses. Une partie des qualifications a été annulée et plusieurs parkings ont été fermés.

Avec Andrew van Leeuwen