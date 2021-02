La Ducati Desmosedici GP21 dévoilée

La version 2021 de la Ducati Desmosedici a été dévoilée par le constructeur de Bologne durant une cérémonie en ligne, avec une livrée qui évolue puisque Ducati a un nouveau sponsor titre, le fabricant de matériel informatique Lenovo, dont le logo était jusqu'à présent à l'avant de la moto. Il succède donc à Mission Winnow sur le côté de la machine.

Avec l'année sabbatique d'Andrea Dovizioso, parti en raison d'un conflit avec le directeur général Gigi Dall'Igna, et la non-reconduction de Danilo Petrucci, désormais chez Tech3, l'équipe officielle accueille Jack Miller et Pecco Bagnaia. Un nouveau duo pour l'équipe factory mais une continuité pour les deux pilotes, déjà équipiers depuis deux ans au sein du team Pramac. "Il y a des moments où un changement est nécessaire et je pense que c'est le bon moment", a expliqué D'all'Igna durant la présentation. "Mais nous parions sur deux jeunes pilotes. En un certain sens, c'est dans la continuité et je crois vraiment en leur talent."

Lire aussi : Ducati prolonge avec le MotoGP jusqu'en 2026

Miller a pris la septième place du championnat 2020, pour sa sixième saison en MotoGP et sa troisième avec une Ducati, tandis que Bagnaia a fait ses débuts à ses côtés en 2019, auréolé de son titre en Moto2. Le premier a déjà décroché un succès en MotoGP, à Assen en 2016, tandis que le second a goûté aux joies du podium pour la première fois la saison passée à Misano.

Miller change de dimension en rejoignant le team factory, mais il ne se voit pas encore Champion du monde. "Le talent est une chose et ce qu'on fait de ce talent, c'est une autre chose", a-t-il déclaré. "Beaucoup de pilotes n'ont pas pu concrétiser leur talent. Je pense que c'est juste une pièce du puzzle, que j'ai peut-être la chance d'avoir, mais il faut le bon état d'esprit pour exploiter son talent et faire de son mieux."

"C'est incroyable d'être dans la famille Ducati depuis trois ans", a ajouté l'Australien. "C'est une sensation incroyable de porter ces couleurs."

Pour Bagnaia, rejoindre l'équipe Ducati officielle est également un accomplissement, la marque ayant toujours été chère à son cœur : "Quand j'ai mis cette tenue pour la première fois, c'était vraiment marquant, parce qu'il y a toujours eu une Ducati dans la famille. Mon oncle en avait une. Quand on est petit et qu'on entend le moteur d'une moto, quand on est un garçon, on préfère la Ducati, parce qu'elle a un son différent, agressif. Je pense que Ducati a un charme que les autres marques n'ont pas. Et c'est une marque italienne, donc il y a tout. En tant que pilote, j'ai toujours rêvé de rouler en MotoGP pour Ducati et je ne pouvais pas demander plus qu'être dans l'équipe officielle."

"Quand j'ai signé mon premier contrat avec Ducati, en janvier 2018, je n'ai pas pris pour acquis qu'un constructeur puisse autant croire en moi. Et surtout, Francesco Guidotti [team manager de Pramac] me parlait depuis 2016, en disant qu'il voulait que je sois en MotoGP en 2018. Mais à l'époque, je sentais que ce n'était pas le moment parce que j'avais la possibilité de remporter un championnat du monde pour la première fois [en Moto2], et surtout, je ne me sentais pas prêt pour le MotoGP, qui est le rêve de tout le monde, mais on peut être un peu aveuglé quand on y arrive, parce que si les choses se passent bien, c'est bien, mais souvent, il faut être un peu plus mature pour les affronter et cette année-là, je sentais que je n'étais pas encore prêt."

Ducati a fait évoluer la Desmosedici malgré le gel du développement

Dovizioso et Petrucci ont chacun remporté une course en 2020 mais la saison de Ducati a été contrastée, ces victoires et le titre des constructeurs, le premier pour Borgo Panigale depuis 2007, ne suffisant pas à compenser les tensions entre les deux pilotes et leur management, ni l'échec de Dovizioso à décrocher une couronne mondiale dont il était l'un des favoris une fois Marc Márquez écarté des circuits par sa fracture de l'humérus.

La crise sanitaire a poussé le MotoGP à imposer des mesures de réduction des coûts et la machine dévoilée ce mardi conserve donc l'aérodynamique et le moteur 2020. Une évolution aéro sera permise durant l'année mais le moteur devra rester inchangé, comme pour les autres constructeurs à l'exception d'Aprilia, unique marque bénéficiant des concessions lui permettant de faire évoluer son V4 pendant la saison, et KTM, autorisé à un changement cet hiver malgré la perte de ces fameuses concessions. Malgré ce gel, Ducati a pu faire évoluer sa Desmosedici

"Il y a des éléments de la moto qui sont gelés, et qui seront donc forcément les mêmes que l'année dernière", a précisé Dall'Igna. "Sur tout le reste, que ce soit le châssis ou l'aéro, il y a un travail de fourni, à la fois par nous et par l'ensemble des constructeurs, pour essayer d'arriver au début du championnat en étant le plus préparé possible. Je ne peux pas dire qu'il s'agit de la meilleure moto de la grille mais elle permet assurément à nos pilotes de se battre pour rapporter des résultats importants."

Lire aussi : Présentations MotoGP 2021 : les dates à retenir

Miller et Bagnaia sont attendus en piste à Jerez mercredi et jeudi, pour reprendre le rythme au guidon de la Panigale V4S, comme tous les pilotes de la marque italienne engagés en MotoGP. Les pilotes d'essais de Ducati et de Honda seront également présents sur le circuit andalou, avec des MotoGP.

Ducati est la deuxième équipe à dévoiler officiellement sa machine 2021 après Avintia, qui a présenté les livrées d'Enea Bastianini et Luca Marini à la fin de la semaine dernière. KTM et son équipe satellite, Tech3, suivront vendredi matin, puis ce sera au tour de Yamaha, Petronas et LCR la semaine prochaine.

Avec Léna Buffa



Related video