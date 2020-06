Les photos des tests MotoGP de Misano

Comme de nombreuses disciplines, le MotoGP a connu une intersaison prolongée par la pandémie de COVID-19, avec l'annulation de la première course située au Qatar, puis des suivantes jusqu'à l'été. Avec la baisse du nombre de nouveaux cas due au confinement et aux mesures de distanciation sociale, un nouveau calendrier privilégiant les courses à huis clos et la limitation des déplacements a été mis en place, avec un début de saison désormais programmé à Jerez avec deux Grands Prix en deux semaines.

Pour préparer au mieux la rentrée, les équipes ont déjà commencé à rouler lors de séances privées, comme KTM au Red Bull Ring et Aprilia à Misano lors des précédentes semaines, mais c'est une première séance collective qui se déroule cette semaine sur le circuit italien, pendant trois jours. Outre la possibilité de peaufiner les motos et de les faire évoluer, notamment pour Aprilia et son moteur, c'est l'occasion pour les équipes de se préparer à l'application de protocoles stricts destinés à lutter contre le coronavirus dans un paddock qui accueillera très peu de monde, et dans des garages dont l'accès sera extrêmement limité.

"La moto est toujours à peu près la même", a déclaré Massimo Rivola, le directeur du projet MotoGP d'Aprilia, à Motorsport.com. "Malheureusement, nous avons été longtemps bloqués et depuis notre réouverture le 25 mai, nous avons travaillé la tête baissée. Honnêtement, la priorité était le moteur car nous devrons l'homologuer d'ici le 29 juin, donc dans six jours. En même temps, nous avons également effectué beaucoup de travail sur le châssis et l'aérodynamique. Nous allons essayer beaucoup de choses, mais une étape à la fois. Nous avons déjà essayé plusieurs choses aujourd'hui et Aleix [Espargaró] était à l'aise."

Le WorldSBK est également présent à Misano pour deux jours de tests ce mercredi et demain, avec les équipes factory et satellites de Ducati et l'équipe officiel Kawasaki, mais dans un paddock interdit aux médias et à la presse, aucune donnée chronométrique officielle n'est communiquée. Cependant, il semble que Pol Espargaró ait fait le meilleur temps de la première journée mardi.

