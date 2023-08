Les pilotes Aprilia ambitieux après leur meilleur sprint de la saison

Maverick Viñales a renoué avec les premières places samedi en Grande-Bretagne. Cinquième le samedi et deuxième le dimanche au Grand Prix du Portugal en début d'année, il s'était depuis fait discret, avec une quatrième place comme meilleur résultat en course principale, à Austin, et une collection de trois septièmes positions dans les sprints. L'Espagnol a mis fin à cette mauvaise série en prenant le troisième rang de la course sprint à Silverstone.

Parti huitième, l'Espagnol a gagné des places dès le départ et était déjà troisième à mi-course, avec Álex Márquez et Marco Bezzecchi détachés devant lui. Il a confortablement conservé sa position, un résultat bienvenu dans la foulée de plusieurs déconvenues avant la pause estivale.

"Je pense que débuter la deuxième partie de saison comme ça apporte un boost", a commenté le pilote Aprilia. "On avait un bon niveau, avec une bonne vitesse, mais on n'a jamais décroché de bons résultats. On avait nos chances mais pour une raison ou une autre, on n'a jamais pu atteindre nos objectifs. On continue à travailler, on est concentrés, on travaille assez dur. On sait qu'on peut faire de bonnes courses si on exploite notre moto du mieux possible."

"Je suis assez content de cette journée parce qu'on avait du mal dans ces conditions donc c'était incroyable de pouvoir me battre. Je suis assez content de la façon dont on travaille ce week-end. Malheureusement j'ai eu une grosse chute [vendredi] mais [samedi] je me sentais bien donc c'est fantastique."

Chez Aprilia, la troisième place de Maverick Viñales a été complétée par la cinquième d'Aleix Espargaró, également auteur d'une belle remontée depuis la 12e place sur la grille de départ. Il a longtemps été dans la roue de son coéquipier et occupait la quatrième place, ce qui lui aurait permis d'égaler son meilleur résultat en course sprint, avant d'être doublé par Johann Zarco dans le dernier tour. Il se réjouit de ce résultat d'ensemble pour Aprilia.

"C'était bien d'avoir le premier sprint de la saison durant lequel les deux motos se sont battues devant, pour le podium", a souligné Espargaró. "Je suis déçu de ma position sur la grille pour demain mais la cinquième place, dans des conditions mitigées, ce n'est pas mauvais."

Maverick Viñales et Aleix Espargaró

Aprilia avait souffert sous la pluie en Argentine mais les conditions étaient plus clémentes samedi. "Ce n'était pas vraiment humide, c'étaient plus des sensations de sec", a précisé Espargaró. "On a un souci parce que quand il y a beaucoup d'eau sur la piste, on n'arrive pas à faire les transferts de masse sur la moto. On ne génère pas suffisamment d'adhérence, c'est notre plus gros souci chez Aprilia. Mais quand il n'y a pas beaucoup d'eau sur la piste, la moto est bonne, on peut piloter un peu plus comme sur le sec et être performants."

Objectif victoire pour Espargaró

Les pilotes Aprilia espèrent maintenant confirmer cette bonne forme en course. Depuis 2016, Viñales a toujours vu l'arrivée sur le podium à Silverstone et il estime avoir la moto pour s'offrir une nouvelle fois un bon résultat ce dimanche.

"Ce sera très intéressant, surtout dans le choix de pneus. On sait qu'on a un bon rythme, mais on a un peu changé la moto parce qu'on ne se sentait pas bien. Or, certaines Aprilia étaient rapides [vendredi], donc on doit travailler dur et on a une bonne chance de faire une bonne course et de réaliser une bonne performance."

Malgré son départ en quatrième ligne, Espargaró croit aussi en ses chances, n'excluant pas une victoire sur le tracé où il a décroché son premier podium avec Aprilia il y a deux ans : "C'est un peu difficile mais sur cette piste on peut doubler un peu facilement que sur d'autres. J'espère qu'il ne fera pas super, super chaud en piste. Même si je pars 12e, je pense qu'il est encore possible de me battre pour la victoire."

"La clé sera de comprendre [quel est] le bon pneu avant. On débutera peut-être la couse avec un pneu que l'on n'aura pas testé [...]. La décision du pneu avant sera la clé de la course à mon avis."