Les pilotes Aprilia veulent avoir leur mot à dire à Jerez

Aprilia a réalisé le doublé vendredi, en plaçant ses deux pilotes officiels au sommet du classement des essais comptant comme préqualification pour le Grand Prix d'Espagne MotoGP. L'écart entre les deux machines ? Minime. "Deux millièmes… c'est le vent de face !" peste gentiment Maverick Viñales, battu sur le fil par son coéquipier.

Il a fallu attendre les ultimes instants de la seconde séance pour voir le chrono de référence de Dani Pedrosa être abaissé, alors que les conditions (le vent, mais aussi la chaleur) avaient eu tendance à longtemps figer le classement. À la clé, des tours en 1'36"7 pour les RS-GP d'usine, sur une feuille des temps qui compte 17 pilotes dans la même seconde et les quatre premiers en un dixième.

"Je suis très content de notre performance", savoure Aleix Espargaró au micro du site officiel du MotoGP. "La piste n'était pas facile l'après-midi et je ne me serais jamais attendu à descendre sous les 1'37, surtout au début quand on avait même du mal à tourner en 1'38. Mais le MotoGP, c'est dingue et quand tout le monde monte un pneu tendre, on débranche son cerveau et la vitesse qu'on atteint est tout simplement folle."

"La situation n'était pas facile du tout", renchérit Maverick Viñales. "C'est donc extrêmement positif de passer sous les 1'37. J'ai toujours été assez rapide dans le quatrième secteur, et cette année j'ai beaucoup amélioré mes temps dans les secteurs 1 et 3 parce que la moto le permet."

Pour le pilote au numéro 12, "ça a été une très bonne journée", une confirmation du niveau stable de haute performance désormais atteint par Aprilia. "Je pense qu'on a fait de gros progrès dans les premières courses. Maintenant, on voit clairement ces progrès par rapport à l'an dernier. En particulier à Jerez : l'an dernier j'avais beaucoup de mal et cette année je suis là, donc je peux voir une grosse progression en un an", se félicite-t-il. "Notre objectif est de tirer le meilleur de la moto. Quand on le fait, on est toujours dans les quatre premiers. Je pense que c'est l'objectif tout au long des week-ends et du championnat, d'être constants."

Maverick Viñales, en quête de sa première victoire avec Aprilia

Le classement de cette première journée a réservé quelques surprises, et notamment les positions moyennes de quelques grands noms qui devront disputer la Q1 samedi matin pour tenter ensuite de se mêler à la lutte pour la pole position. Sont-ils hors-jeu pour autant ? Espargaró reste sur ses gardes. "Tout peut arriver", explique-t-il. "On a beaucoup de pneus tendres ici parce qu'on va courir avec le medium, donc ils ont encore l'opportunité de passer en Q2. L'année dernière, en Aragón, je suis passé par la Q1 et je suis ensuite monté sur le podium. Fabio [Quartararo] et Pecco [Bagnaia] sont très forts et on n'est que vendredi."

L'importance de bien se qualifier pour confirmer en course

La première journée est celle qui ne rapporte pas de points, mais la performance produite à un horaire comparable à celui des courses de samedi et dimanche est évidemment un bon point, qu'Espargaró prend à sa juste valeur.

Il se sent à l'aise et n'attend que de pouvoir le confirmer en course : "La moto est bonne et je me sens bien à Jerez quand il fait super chaud et que c'est super glissant. Je n'ai pas le plus beau des pilotages en piste en ce moment, mais ça me permet d'accélérer [en étant incliné] de quelques degrés de moins que les autres et je sens qu'il y a un peu plus d'adhérence et de motricité en milieu de piste, donc je suis satisfait."

"On est très bons, pas seulement sur un tour rapide mais aussi avec le [pneu] medium. On est très forts. J'ai fait un 1'38"0 après presque 20 tours et certains pilotes avaient du mal à rouler en dessous des 1'37"5 avec un tendre neuf", note l'Espagnol, néanmoins prudent. "Oui, on est bons, on est rapides, mais il y a beaucoup de pilotes talentueux qui peuvent encore être devant. À Jerez, si on s'élance bien et qu'on est devant avec un moins bon rythme que les autres, ça ne sera pas facile [pour eux] de gérer la pression du pneu avant. Donc il faut attendre."

Il faut attendre les qualifications, exercice au poids désormais considérable. C'est également là-dessus que se concentre Viñales, boosté par cette performance initiale et qui sait que, pour espérer être récompensé en course, il va devoir décrocher une bonne place sur la grille et, plus délicat pour lui, ses départs. "On savait qu'on pourrait être rapides et ce qui nous a manqué jusqu'à présent, c'est de mettre en place le week-end parfait", note-t-il. "Il faut maintenant qu'on se concentre sur les qualifications, parce qu'il est essentiel de partir devant. Les sensations sont bonnes et on va clairement avoir notre mot à dire."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud