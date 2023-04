Quand les pilotes Aprilia font le yo-yo au classement

Aleix Espargaró et son équipe ont réussi à radicalement inverser la tendance de leur week-end à Austin. Le pilote espagnol, qui ne cache pas son manque d'accointance avec le circuit texan, avait commencé tout en bas du classement, puisqu'il ne figurait qu'en 18e position lors de la première séance, à 1"8 du leader. Il a malgré tout réussi à décrocher sa place dans le top 10 vendredi après-midi, lui garantissant de ne pas avoir besoin de passer par la Q1 pour se qualifier, et tout s'est ensuite enchaîné à la perfection.

Qualifié en deuxième ligne, il a réussi son départ et s'est immédiatement placé aux avant-postes. Pendant cinq tours, c'est même lui qui a été le plus proche poursuivant du leader Pecco Bagnaia, avant qu'Álex Rins, à qui il avait subtilisé la deuxième place dans le deuxième tour, ne le reprenne. Mais le pilote Aprilia a également subi le dépassement de Jorge Martín au même moment et il a alors dû multiplier les efforts pour tenter de venir à bout du Madrilène, qu'il a constamment maintenu sous pression. Malgré une ultime attaque à deux virages de l'arrivée, c'est bien au pilote Pramac qu'est revenue la troisième place finale, mais c'est sans rancune pour Espargaró.

"Je suis très content", a-t-il commenté auprès du site officiel du MotoGP. "C'est une piste très difficile pour moi et après la journée de vendredi j'étais très loin. J'étais à pratiquement deux secondes à la première séance. C'est difficile d'inverser les situations et de progresser comme on l'a fait. Normalement, on ne change jamais tellement les réglages et la géométrie de la moto, mais on l'a fait entre [ces deux journées]."

"On a eu de longues réunions pour m'aider autant que possible. On a modifié la moto, on l'a raccourcie, on a aussi pas mal modifié l'avant pour rendre la moto un peu plus agile. Je me sentais bien [samedi] matin, je me sentais bien en qualifications et après, je suis très content du rythme que j'ai montré en course."

"En course, le rythme et les meilleurs temps ont été dingues. Quand j'ai vu sur mon tableau de bord que j'avais fait 2'03"2, je me suis dit 'mais qu'est-ce que c'est que ça ?' C'était plus d'une seconde plus rapide que la saison dernière ! Alors je suis plus que content", a assuré Espargaró, sans accorder beaucoup d'importance à la place cédée à Martín lorsque l'arrivée était en vue. "Je n'ai pas la médaille, mais en termes de points, il n'y a pas une énorme différence."

LIRE AUSSI - Martín est devenu "super lent" pour contenir Espargaró

Maverick Viñales est passé de huitiième à 18e dans le premier tour

Désormais, Aleix Espargaró espère maintenir cette tendance pour la course longue de ce dimanche, et il croit dans son potentiel. "Je pense que j'ai un rythme très similaire à celui de Rins et de Martín. J'ai fait quelques erreurs qui ne m'ont pas permis de jouer le podium mais ils ne sont pas plus rapides que moi. Pecco l'est, sincèrement : sa façon de relever la moto, de préparer les sorties de virage, lui permet d'avoir une meilleure motricité que les autres. Il pilote vraiment à un niveau très élevé en ce moment. Je ne pense pas qu'on puisse être à son niveau mais on peut encore progresser."

Maverick Viñales et le challenge des départs

Si Aleix Espargaró n'a manqué le podium que de très peu, Maverick Viñales est lui passé à moins de trois dixièmes de la zone des points. Mais le pilote de Roses revenait de loin, de très loin même puisqu'il a bouclé le premier tour en 18e position alors qu'il s'était qualifié huitième. "Au premier virage, j'étais au milieu de nulle part !" a-t-il décrit, toujours en délicatesse avec les départs sur sa RS-GP, "surtout au début de l'accélération", a-t-il précisé.

Et sa vision des choses est on ne peut plus claire. "C'est de ma responsabilité d'améliorer mes départs, ça dépend totalement de moi", a-t-il assuré, neuvième à l'arrivée. "Le team essaye de m'apporter son aide et de me donner ce qu'il y a de mieux, mais je n'ai pas de sensations avec l'embrayage pour prendre de bons départs. Et après, quand on est là avec la moto, c'est vraiment compliqué. On se bat, encore et encore."

"Je pense que j'aurais pu rouler avec ceux de devant. Je suis là en termes de vitesse, je n'ai aucun doute là-dessus", a souligné Viñales, estimant également qu'il aurait pu se qualifier en première ligne à la mi-journée si les drapeaux jaunes n'avaient pas été agités pendant son meilleur tour. Mais c'est surtout son envol qu'il doit améliorer, et il le voit désormais comme un challenge personnel.

"Au final, c'est vrai que j'ai récupéré beaucoup de positions, mes temps se sont beaucoup améliorés, même si j'ai été pris dans le trafic, j'ai bien piloté et j'ai fait de très bon partiels. Dans l'ensemble, je pense qu'on a un très bon potentiel, il faut juste qu'on mette tout ensemble et on va y arriver. On y travaille."

"C'est un challenge et je le relève. C'est de ma responsabilité d'essayer de m'améliorer. Dans le team, ils font de leur mieux et ils essayent tout le temps de me donner ce qu'il y a de mieux", a-t-il ajouté. "La moto est bien là. Il faut qu'on essaye d'en tirer le maximum. C'est un long championnat, il faut qu'on essaye de résoudre les problèmes au début et [en tirer profit] au milieu et à la fin du championnat."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud