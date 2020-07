Quel chef mécanicien pour chaque pilote MotoGP en 2020 ?

La saison 2020 du MotoGP débute enfin cette semaine, avec le Grand Prix d'Espagne. Contrairement à la saison passée, peu de changements ont été opérés sur le marché des ingénieurs de piste et les binômes formés avec les pilotes sont globalement restés stables entre 2019 et 2020.

Le changement notable concerne Valentino Rossi, qui après six ans de travail aux côtés de Silvano Galbusera a décidé de donner un nouveau coup de boost à son équipe technique. Le #46 a choisi son nouveau chef mécanicien dans sa propre équipe VR46, recrutant l'Espagnol David Muñoz encouragé par les louanges que celui-ci recevait dans la structure Moto2 notamment après avoir accompagné Pecco Bagnaia vers le titre en 2018.

Tous deux ont pris leurs marques pendant les essais hivernaux et entament aujourd'hui leur premier Grand Prix en commun, le technicien découvrant par la même occasion la catégorie reine. De son côté, Galbusera a rejoint le test team de Yamaha, où il doit travailler avec Jorge Lorenzo lorsque les conditions le permettront.

Autre changement, celui qui concerne Johann Zarco. En quittant KTM la saison dernière, le Français a dû se séparer de son équipe technique. Désormais passé dans le camp Ducati, il est associé à Marco Rigamonti, ancien chef mécanicien d'Andrea Iannone à la fois chez les Rouges puis chez Suzuki.

Iannone est le grand absent de cette rentrée, actuellement suspendu pour dopage et dans l'attente du verdict de son recours en appel auprès du TAS. Chez Aprilia, il aurait été associé à Pietro Caprara − lui aussi un ancien du team VR46 − qui l'a rejoint en cours de saison dernière. Celui-ci opère pour le moment aux côtés de Bradley Smith, appelé à remplacer Iannone le temps de sa suspension.

Les autres nouveautés concernent, logiquement, les rookies de cette saison 2020. Chez KTM, Brad Binder travaille avec Sergio Verbena, qui fait son retour en MotoGP après avoir notamment travaillé avec Ducati par le passé. Dans l'équipe Tech3, c'est Nicolas Goyon qui accompagne les débuts d'Iker Lecuona. Álex Márquez, quant à lui, est épaulé par l'expérimenté Ramon Aurín, pilier de Honda.

Tous les autres binômes pilote-ingénieur sont inchangés, qu'il s'agisse des plus emblématiques tel Marc Márquez et son indissociable chef mécanicien Santi Hernández, ou des plus récemment formés comme Maverick Viñales et Esteban Garcia.

Les pilotes 2020 et leur chef mécanicien respectif :