Les pilotes comptent sur Liberty pour élargir le public du MotoGP

Liberty Media a annoncé sa prise de contrôle de Dorna Sports, promoteur du MotoGP et des principales compétitions sur deux roues, une transaction devant encore recevoir l'aval des autorités de la concurrence dans plusieurs pays mais qui devrait être bouclée avant la fin de l'année. Le groupe de médias américain entend appliquer certaines des recettes qui ont contribué à la croissance de la Formule 1, dont il gère aussi les droits commerciaux depuis l'année 2017, pour faire progresser le MotoGP.

Exposition sur les réseaux sociaux, création de nouvelles courses aux États-Unis, conquête d'un nouveau public à travers la série Drive to Survive sur Netflix... Les méthodes ont été nombreuses pour que la F1 élargisse son audience et les pilotes du MotoGP espère que Liberty saura trouver les outils pour populariser leur championnat.

"Ça peut être un excellent choix", a déclaré Enea Bastianini. "On a vu que le travail mené en Formule 1 a été très bon et je pense qu'il pourrait en être de même en MotoGP. Après, en 2027, les motos seront complètement différentes alors on va voir si ça change aussi la donne."

Carlos Ezpeleta, directeur sportif du MotoGP, a joint plusieurs pilotes par téléphone, notamment le contingent espagnol, pour leur donner des détails sur le rachat par Liberty, et il leur a transmis son enthousiasme.

"Il en était très content", a précisé Jorge Martín, évoquant une "très bonne nouvelle" pour le championnat. "C'est quelqu'un de très intelligent alors s'il est heureux, je pense que c'est quelque chose de très bien pour le MotoGP. Pour nous, les pilotes, je pense que ça va être génial si on arrive à faire croître le championnat."

Les spectateurs au GP des Amériques Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Aleix Espargaró a figuré parmi les plus mesurés après sa discussion avec Carlos Ezpeleta. "Il m'a dit qu'il fallait être patient", a expliqué le pilote Aprilia. "Il faudra du temps pour comprendre la direction à prendre, ce n'est pas comme si on pouvait copier tout ce que Liberty a fait avec la Formule 1. On fonctionne différemment, on est un championnat différent mais ça semble prometteur. Il faut attendre."

"Tout le monde parle de ce truc avec Netflix pour la Formule 1, c'est comme ça, c'est la direction que prend le business", a ajouté Jack Miller, intrigué de voir les changements apportés mais résolument optimiste : "Je pense que tout ce qui injectera de l'argent dans notre championnat, tout ce qui fera la promotion de notre championnat sera toujours bon. Je suis peut-être biaisé mais je pense que notre championnat est le meilleur au monde et que tout ce qui peut faire sa promotion et essayer de le présenter à un public plus large sera forcément bon."

"Ce sera intéressant de voir ce qu'il se passera. Rome ne s'est pas en faite en un jour donc je suis certain que cela prendra du temps mais je pense aussi que ça peut aider d'avoir du sang frais."

Pecco Bagnaia compte pour le moment plus sur la conquête d'un nouveau public que sur des changements dans le fonctionnement du championnat ou le déroulement des week-ends. "C'est très dur de dire ce qu'ils peuvent améliorer", a analysé le vainqueur des deux derniers titres. "Je pense qu'il y a déjà un bon spectacle, mais qu'il faut le rendre plus populaire. Je crois que ce qui fait une grande différence, c'est que la F1 se dispute avec des voitures et que les constructeurs automobiles sont plus gros que les constructeurs de motos."

"Mais je pense que Liberty Media a de bonnes idées pour améliorer la situation, ce qui est très bien. C'est sûr qu'il y aura des améliorations parce qu'ils savent quoi faire, ils ont élevé la F1 au sommet le plus haut que l'on a jamais vu donc je pense qu'il y a de bonnes possibilités, de bonnes opportunités pour le MotoGP."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pour Luca Marini, le travail de Liberty sera surtout d'identifier comment populariser un championnat qu'il juge déjà très spectaculaire. "Je pense que tout ce qui peut aider notre championnat à être le numéro un au monde aidera et sera bon", a noté le demi-frère de Valentino Rossi. "Si ça peut être une opportunité de croissance, pour attirer plus de monde, pour intéresser tous les enfants du monde et avoir leur soutien, je pense que ce sera mieux. Mais il faudra un peu de temps pour voir si ça fonctionnera ou pas."

"C'est sûr que c'est bien d'essayer de faire quelque chose parce que ces dernières années, la Formule 1 a connu une forte croissance, même si le spectacle est beaucoup moins bon qu'en MotoGP. Je pense qu'on a un très bon potentiel, on doit juste l'exploiter."

Rendre les pilotes plus populaires

Pour exploiter le potentiel du MotoGP, Liberty pourrait contribuer à rendre les personnalités du MotoGP plus identifiables. Le championnat a vu une baisse de ses audiences en Italie après la retraite de Valentino Rossi et les rivalités sont aujourd'hui moins nettes qu'elles pouvaient l'être à l'ère des Quatre Fantastiques. Marc Márquez voit dans cet aspect un levier d'action important.

"Je suis content de cette annonce parce qu'ils ont fait des choses très importantes en Formule 1, ça a fait une grosse différence", s'est réjouit l'octuple Champion du monde. "Ils sont spécialistes mais l'objectif est d'attirer cette jeune génération, de créer de grands noms en MotoGP, comme avant quand il y avait Valentino, Pedrosa, Lorenzo, Stoner, de grands noms qui faisaient venir des gens. Ce sera une question d'investissement en MotoGP, d'investissement pour améliorer le spectacle. Toutes ces choses vont arriver à l'avenir."

La Dorna avait déjà entamé cette démarche avec l'ancien actionnaire, notamment en recrutant Dan Rossomondo, passé par la NBA, au poste de directeur commercial, avec une volonté affichée de rendre les pilotes plus populaires.

"Je trouve ça super cool", a renchérit Brad Binder. "Quand on voit le niveau de la Formule 1, c'est énorme. Tous ceux qui regardent les Grands Prix semblent connaître les pilotes, ils ont fait un travail incroyable de ce point de vue-là. Je suis sûr que ce sera très bon pour le MotoGP."

Brad Binder Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Fabio Di Giannantonio aimerait aussi que la célébrité de la catégorie – et des pilotes – soit renforcée. "Je suis content que le MotoGP avance, que ce championnat s'améliore, qu'il soit de plus en plus gros, touche de plus en plus de foyers", a déclaré le pilote VR46. "J'essaie juste d'être moi-même, je ne réfléchis pas trop mon style ou autre chose. Je veux m'exprimer sur piste et en dehors, je veux que les gens me connaissent comme un Fabio authentique. Il faut espérer que cet accord avec Liberty Media sera bon pour le championnat. J'espère que l'on pourra peut-être être plus célèbres partout dans le monde."

Aleix Espargaró a lui-même multiplié les efforts en ce sens pour aider le MotoGP : "Si on fait une analyse, les deux dernières saisons j'ai toujours essayé de faire des choses différentes et nouvelles, j'ai fait ma chaîne YouTube et beaucoup de choses, parce que j'ai compris qu'on doit toucher plus de monde. Au final, c'est un show, l'un des meilleurs au monde, mais il n'est pas aussi célèbre qu'il devrait l'être." Liberty Media sait donc ce que les pilotes attendent de lui.

Avec Léna Buffa