Les pilotes MotoGP enfin au complet pour la saison 2024

À la veille du premier test de l'intersaison, le plateau 2024 du MotoGP est enfin complet. Dernières pièces du puzzle à avoir trouvé leur place, Luca Marini a été annoncé en tant que remplaçant de Marc Márquez chez Repsol Honda et Fabio Di Giannantonio prendra sa suite chez VR46.

On s'attendait à un marché des transferts très actif pour la saison 2025, puisqu'un grand nombre de contrats de top pilotes devaient arriver à échéance dans un an. Finalement, les surprises ont animé ces derniers mois et la grille 2024 ne ressemble pas exactement à celle que l'on aurait imaginé...

La fin de l'union Márquez-Honda

Plusieurs contrats ont en effet été rompus, et parmi eux celui qui avait créé la sensation début 2020 à son annonce : l'accord de quatre ans qui liait Marc Márquez à Honda, assorti du salaire le plus élevé de la grille. Lassé par le manque de performance de la RC213V, l'Espagnol a requis un divorce anticipé, qu'il a obtenu sans mal, et c'est un transfert de poids qui se réalisera lorsqu'il quittera le stand Repsol Honda, son équipe de toujours, pour rejoindre Gresini, équipe satellite avec laquelle il va découvrir la Ducati. Il y sera épaulé par son frère Álex Márquez, qui a lui-même prolongé pour la saison 2024.

Márquez va libérer une place de choix chez Honda, car si la moto est actuellement dominée par les machines européennes, le prestige attaché au constructeur japonais demeure. C'est donc un jeu de chaises musicales qui a été initié par cette décision. Remplacé chez Gresini par le #93, Fabio Di Giannantonio a cru en ses possibilités de rejoindre le stand Repsol, avant d'être coiffé au poteau par Luca Marini. Bien que disposant déjà d'un accord avec VR46, l'Italien a saisi sa chance lorsque Honda a manifesté son intérêt, et il a obtenu une séparation qui représente pour lui l'opportunité d'une émancipation avec un rôle officiel dont il rêvait.

Di Giannantonio est vite devenu candidat à la Ducati de Marini chez VR46 et a réussi à assurer sa place sur la grille, aidé par son premier succès en MotoGP à Losail. Fermín Aldeguer, vainqueur des quatre dernières courses de la saison en Moto2, avait d'abord suscité l'intérêt de l'équipe de Valentino Rossi mais l'Espagnol va finalement rester en Moto2 et pourrait rejoindre la catégorie reine avec Pramac en 2025.

Honda ne perd pas une, mais deux grandes forces car, précédemment, Álex Rins avait lui aussi choisi de laisser sa place dans le team LCR, en profitant d'une option contractuelle qui lui permettait de partir un an plus tôt que prévu pour rejoindre une équipe officielle. Ce sera en l'occurrence Yamaha, où il remplacera Franco Morbidelli, celui-ci ayant trouvé refuge chez Pramac pour piloter la Ducati dont disposait jusque-là Johann Zarco. Le Français, à qui on ne proposait qu'une prolongation d'un an, a préféré s'engager avec Honda et LCR pour deux saisons, avec une troisième en option.

Pol Espargaró laisse sa place à Acosta

L'autre grand casse-tête du marché des transferts concernait KTM, qui s'est retrouvé avec cinq pilotes pour quatre motos. La promotion prévue dans le contrat de la marque avec Pedro Acosta, plus grand espoir des plus petites catégories et champion 2023 du Moto2, a bel et bien été validée, mais au détriment de Pol Espargaró, qui disposait pourtant d'un accord. C'était aussi le cas de Brad Binder − qui s'est même engagé jusqu'en 2026 − et de Jack Miller, et Augusto Fernández a quant à lui prolongé cet été.

La solution un temps envisagée par KTM aurait été de disposer de places supplémentaires sur la grille, cependant celle-ci a été refusée par les instances dirigeantes. Espargaró a donc fini par accepter sa rétrogradation à un rôle de pilote essayeur, avec la promesse d'être aligné aussi souvent que possible en profitant de la possibilité attendue d'avoir six wild-cards par constructeur chaque année, contre trois actuellement.

Position inchangée pour 15 pilotes

Sur le reste de la grille, ils sont 15 à ne pas changer d'équipe. Marco Bezzecchi aurait pu le faire, néanmoins il a choisi de rester dans l'univers familier de VR46, alors qu'il était courtisé par Pramac, chez qui il aurait pourtant disposé d'une Ducati de dernière génération. Au total, 15 pilotes restent en poste et six changent d'équipe, dont cinq qui vont même rejoindre un nouveau constructeur.

Voici donc la grille MotoGP 2024 dans sa version définitive, avec un duo RNF qui ne change pas, de même que les équipes officielles Aprilia, KTM et Ducati. En l'état actuel des choses, la grille MotoGP de la saison prochaine compte à nouveau un seul rookie et continue de faire la part belle aux pilotes espagnols (dix) et italiens (six), avec toujours Fabio Quartararo et Johann Zarco pour représenter la France.

Les discussions pour 2025 ne vont pas tarder à débuter, car de nombreux transferts seront encore envisageables dans quelques mois, seuls quelques pilotes (Zarco, Binder, Marini et probablement Acosta) disposant déjà d'un accord au-delà de la saison à venir. L'avenir de Fabio Quartararo et Marc Márquez, en particulier, attirera toute l'attention, tandis que les Ducati officielles seront également très convoitées. Aleix Espargaró, le vétéran du plateau, pourrait quant à lui ranger son casque.

Le plateau MotoGP 2024