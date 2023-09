Les pilotes ont donné leur feu vert à la piste de Buddh

Tout est réuni pour que la direction de course et la commission de sécurité du championnat puissent homologuer le Buddh International Circuit ce jeudi, à la veille des premiers essais du Grand Prix d'Inde, nouvelle épreuve ajoutée au calendrier MotoGP cette saison.

En dépit de l'intérêt notoire de l'Inde pour la moto et de la manne que représente le marché local pour les constructeurs, cet ajout au programme de la saison avait créé la surprise l'an dernier, compte tenu des délais de préparation très courts pour une piste qui n'avait plus figuré dans un championnat d'élite depuis dix ans.

Après avoir accueilli trois Grands Prix de Formule 1 au début des années 2010, la piste située en périphérie de la capitale, Delhi, a suscité l'inquiétude chez les pilotes, préoccupés notamment par la proximité de certains murs sur les images qui leur ont été montrées ces dernières semaines. Plus unis que jamais dernièrement, ils avaient prévu de prendre une décision commune quant à la suite à donner au week-end une fois qu'il auraient eu l'opportunité d'inspecter la piste eux-mêmes. Et ils ont finalement donné leur feu vert, se disant dans l'ensemble rassurés par ce qu'ils ont vu en arrivant sur place.

Parmi les premiers à s'exprimer, à la mi-journée, Pol Espargaró a avoué que les pilotes avaient peut-être été "un peu trop durs" a priori. Son enthousiasme pour le tracé, qu'il juge atypique et potentiellement très divertissant, a vite été partagé par ses collègues lorsqu'ils se sont retrouvés pour un tour en groupe, réalisé avec les responsables de la sécurité du championnat, afin d'observer chaque portion de la piste, le moindre virage et l'ensemble des voies de dégagement.

Malgré l'orage qui s'est abattu sur le circuit à ce moment-là, les pilotes ont été satisfaits par ce qu'ils ont vu et ils ont collectivement donné leur feu vert pour que la piste reçoive l'homologation officielle. Ce n'était dès lors plus qu'une formalité, d'autant que Loris Capirossi et ses équipes dédiées à la sécurité sortent de plusieurs jours de travail sur place afin de rectifier tout ce qui devait l'être.

Les pilotes MotoGP ont pu faire le tour de la piste avec les responsables de la sécurité.

"J'ai pu faire deux tours et je trouve le tracé intéressant, sympa, différent de beaucoup de pistes sur lesquelles on va, donc je pense que ça pourrait être super", a commenté Pecco Bagnaia ce jeudi en fin de journée. "J'ai fait un tour avec l'officier de sécurité et ils ont essayé de tout m'expliquer et je pense qu'ils ont raison de dire que ça va."

Le champion en titre a néanmoins précisé qu'il comptait sur les essais de vendredi pour se faire une meilleure idée de la nature de la piste par rapport aux vitesses atteintes avec les MotoGP. "Ce sera intéressant de rouler demain car certaines voies de dégagement semblent un peu petites", a-t-il souligné, un point de vue partagé par plusieurs de ses collègues.

"La piste semble amusante. J'aime beaucoup le tracé et je pense qu'ils ont fait de leur mieux pour préparer le circuit pour nous, je suis donc très impatient de l'essayer demain matin", a notamment jugé Aleix Espargaro. "Pour moi, il vaut mieux tester et ensuite voir comment sont les choses. La seule chose, c'est qu'on va atteindre des vitesses très élevées dans la longue ligne droite et, pour moi, la voie de dégagement paraît vraiment limite après le virage 4. Mais on va essayer et on verra, le circuit a l'air bien en tout cas."

Reconnaissance des lieux sous la pluie pour Marc Márquez, arrivé en Inde à la mi-journée.

Estimant lui aussi que "le circuit a l'air bien", Fabio Quartararo a souligné que "certains murs paraissent un peu proches" dans les secteurs 3 et 4. "Quand on marche, c'est un circuit dont le tracé semble très sympa, mais on verra quand on sera sur une MotoGP. Si le grip est bon, ce sera encore plus sympa", a ajouté Marc Márquez. "Sur le sec, il n'y aura pas de problème pour rouler. Sur piste humide, il faudra comprendre."

Les pilotes MotoGP auront non pas 1h45 mais 2h20 d'essais vendredi pour prendre leurs marques avec le circuit, avant un programme classique pour les journées de samedi et de dimanche, avec notamment les qualifications et les deux courses.