Les pilotes inquiets de la mauvaise visibilité en début de course

Le Grand Prix de Thaïlande a débuté avec près d'une heure de retard, un déluge ayant rendu le maintien de l'horaire initial impossible. Le départ a été donné quand la direction de course a estimé que les conditions étaient suffisamment bonnes mais certains pilotes qui étaient dans le trafic ont jugé les premiers tours très dangereux. Maverick Viñales a considéré que la visibilité était particulièrement mauvaise.

"Quand on part devant ça va mais derrière, ça ne m'était jamais arrivé", a expliqué l'Espagnol. "Dans le premier et le deuxième tour, dans la ligne droite et après le virage 3, j'ai fait des kilomètres sans rien voir. Je ne voyais rien, rien, rien. C'était très risqué. Si un pilote tombait, je le percutais, je ne voyais rien."

Viñales veut que cette course serve d'enseignement pour les prochaines épreuves disputées sous la pluie : "Il va falloir voir un peu [avec la Commission de sécurité] parce que quand il pleut c'est de la folie, surtout quand on est derrière. En trois tours j'avais déjà perdu 14 secondes donc ma course était finie."

Luca Marini a de son côté jugé la situation particulièrement précaire quand les motos étaient encore regroupées et soulevaient des quantités importantes d'eau, sur un circuit encore loin d'être sec. "Sincèrement, c'était vraiment à la limite parce que les motos projetaient beaucoup d'eau", a souligné le pilote VR46. "En ligne droite, entre les virages 3 et 4 il y avait beaucoup de rigoles et avec une MotoGP, quand on patine en ligne droite, ce n'est pas facile. Ce n'est pas bien de sentir ça."

"Après trois ou quatre tours, les conditions étaient bonnes. Peut-être qu'ils auraient pu retarder un peu le départ mais c'était la décision de l'organisation et personne n'a été en danger, il n'y a pas eu de situation dangereuse. Je pense que tout s'est bien passé."

Cal Crutchlow a vécu la même situation au cœur du peloton : "Le début de la course était vraiment dangereux, on ne pouvait rien voir derrière donc j'ai été lent dans les deux premiers tours car je ne pouvais pas voir ce qu'il se passait", a confié l'Anglais.

Espargaró "énervé" que les pilotes ne se soient pas unis

Maverick Viñales et Aleix Espargaró en discussion sur la grille de départ

Certains pilotes s'inquiétaient des conditions avant même le départ. Sur la grille, Aleix Espargaró a été vu en discussion avec plusieurs de ses confrères car après les deux tours de reconnaissance que la direction de course avait prévu, il avait constaté que la zone qui a ensuite gêné Luca Marini restait trop humide.

"J'ai dit à Loris [Capirossi, délégué de la Dorna] que la piste était parfaite, on pouvait très bien faire la course mais il fallait nettoyer entre les virages 3 et 4 car il n'y avait aucune visibilité avec une rigole au milieu de la piste, il fallait améliorer cette partie", a déclaré le pilote Aprilia. "Ce n'est pas que je ne voulais pas rouler."

Espargaró était "énervé contre les autres pilotes" car il aurait aimé recevoir un plus grand soutien de leur part : "J'ai demandé aux pilotes et Fabio [Quartararo] m'a dit qu'il était d'accord. Je lui ai dit d'aller leur dire. Et aussi Marini, Viñales, tous les autres. On ne peut pas rester assis sur sa moto et ensuite blâmer tout le monde s'il y a une chute."

"Il y avait la Commission de sécurité et la direction de course en grille et c'est bien de pouvoir leur donner des informations afin qu'ils améliorent la piste. Ils ont juste eu besoin de cinq minutes de plus et ils ont fait de leur mieux."

