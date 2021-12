Les pilotes KTM n'ont pas de place attitrée pour 2023

Dans le groupe KTM, les quatre pilotes alignés en MotoGP sont directement sous contrat avec le constructeur, et non avec chacune des équipes. Une solution de plus en plus privilégiée par les marques dans la catégorie reine des Grands Prix et qui permet d'envisager des transferts facilités, mais qui signifie également que les pilotes actuels de l'équipe officielle autrichienne n'ont pas de garantie de rester dans leur team après la saison 2022.

KTM alignera l'année prochaine un binôme inchangé dans son équipe d'usine, à savoir Miguel Oliveira et Brad Binder, auteurs des cinq victoires obtenues jusqu'à présent par la RC16. L'équipe Tech3 quant à elle confiera ses motos aux deux rookies Remy Gardner et Raúl Fernández, qui après avoir dominé la saison de Moto2 sont très attendus parmi l'élite. Alors que les spéculations vont déjà bon train quant aux performances qu'ils pourront livrer au guidon de la RC16, Pit Beirer a rappelé qu'une promotion était tout à fait envisageable pour eux dès leur deuxième saison.

"Chez KTM, nous avons quatre places en MotoGP pour les cinq prochaines années. Jusqu'à présent, personne n'a été désigné à une place fixe pour 2023. Nous attribuerons les quatre places chez Red Bull et Tech3 après la saison 2022 de la manière que nous pensons correspondre le mieux pour le pilote, le team, la performance et l'équipe", explique le directeur de KTM Motorsport, à Speedweek.

On se souvient que, fin 2020 déjà, Brad Binder était aisément passé de Tech3 à l'équipe d'usine, alors que le départ prématuré de Johann Zarco avait entraîné un jeu de dominos au sein du groupe autrichien. Annoncé en MotoGP avec l'équipe française, Binder avait finalement fait ses débuts dans l'autre box et la place qui lui était promise avait été comblée par Iker Lecuona. Aujourd'hui, il est le seul dont un engagement sur le long terme a été officiellement annoncé (jusque fin 2024), mais cela ne lui garantit donc pas de rester dans cette même équipe.

De plus en plus de ponts entre les deux équipes

Pour KTM, cette démarche s'inscrit dans une volonté globale de faire le moins possible de distinguo entre ses deux structures, Tech3 ayant même reçu l'appellation d'équipe factory cette année. Dans les faits, le matériel développé a tout de même été fourni en priorité aux pilotes du team Red Bull, mais l'ensemble de l'organisation technique se veut homogène et unifiée.

"Nous avons d'excellentes relations avec Hervé Poncharal, le propriétaire du team Tech3, et nous pouvons nous 'passer la balle'", décrit Pit Beirer. "Nous avons maintenant huit techniciens sous contrat avec KTM qui travaillent dans l'équipe d'Hervé. Hervé ouvre donc les portes à nos ingénieurs. Ils se sentent aussi bien chez lui que dans l'équipe Red Bull."

"Nous avons encore renforcé l'équipe Tech3 à l'automne, nous y avons maintenant placé Esteban Garcia comme responsable technique. Nous avons désormais atteint la bonne 'altitude' et nous sommes bien positionnés pour la saison à venir. Nous serons aussi des partenaires solides pour Remy et Raúl."