Les pilotes sans défiance face au nouveau responsable sécurité

L.B., Valence − Le départ de Franco Uncini de son poste de responsable sécurité MotoGP auprès de la FIM n'était plus qu'un secret de polichinelle avant son officialisation vendredi. En revanche, l'annonce de son remplaçant a créé la surprise et interrogé sur le pouvoir toujours plus étendu de la famille Ezpeleta sur le championnat.

Bartolomé Alfonso Ezpeleta, dit Tomé Alfonso, est en effet le neveu de Carmelo Ezpeleta avant d'être le nouveau binôme de Loris Capirossi (l'autre responsable sécurité qui dépend, lui, de la Dorna). Il rejoint d'autres membres de la famille déjà présents à des postes clés, tel Carlos Ezpeleta, fils de Carmelo, qui est directeur sportif du championnat, ou Ana, la fille du PDG, qui dirige les programmes de la Talents Cup. Par ailleurs, la compagne de Tomé Alfonso va elle aussi jouer un rôle important en rejoignant le panel de commissaires du MotoGP.

Cette nomination surprise a causé l'émoi des observateurs à Valence, vendredi, et le débat autour d'un possible népotisme s'est rapidement déplacé vers les pilotes, nombreux à être interrogés sur le sujet à l'issue de la première journée d'essais. Alors que certains découvraient de la bouche des journalistes l'identité du nouveau venu, d'autres ont expliqué le connaître à l'instar d'Aleix Espargaró, résident andorran comme lui. Beaucoup ont en tout cas exhorté à ne pas juger l'affectation de Tomé Alfonso a priori, sans lui laisser le temps de faire ses preuves.

"Je le connais depuis longtemps. Il travaille sur la sécurité et à la découverte de nouvelles pistes, donc il arrive avec de l’expérience sur ce point", a tenu à souligner le pilote Aprilia. "Je sais que vous, les gars, le nom ne vous plaît pas ou que ça ne [vous] paraît pas professionnel… Mais donnons-lui le temps. Je le connais, je l’aime bien, et le travail qu’il a fait dans le passé n’était pas si mal. L’un des circuits qu’il a le plus changé dans le passé en termes de sécurité est Aragón. Si vous vous rappelez, Aragón était plein de 'moquette' [Astroturf, ndlr] partout et ça a bien progressé depuis qu’il a bossé là-bas. On va aussi aller sur un circuit qu'il a plus ou moins construit, disons-le comme ça. Donc il a de l’expérience. Donnons-lui le temps."

"Difficile de dire quoi que ce soit. Qu'est-ce que je peux dire ? On jugera quand on comprendra le type de travail qu'il fait", a quant à lui commenté Joan Mir, l'un des nombreux pilotes à avoir consciencieusement pesé ses mots pour s'exprimer sur ce sujet. "Je pense que si l'on n'est pas pilote et que l'on travaille pour une entreprise, il faut aussi mesurer un peu ses propos sur certains aspects. Ça n'est pas que dans le sport, c'est la vie", a d'ailleurs souligné le Champion du monde 2020 lorsqu'il lui a été demandé si la parole des pilotes était vraiment libre.

"Je ne savais même pas qui était le nouveau venu. […] On verra. J'aime établir une relation avec les gens pour les connaître, je n'ai pas d'a priori", a réagi pour sa part Franco Morbidelli. "C'est vrai que ça n'est pas très international !" a réagi Pol Espargaró dans un rire lorsque Motorsport.com lui a fait remarquer qu'il s'agissait d'un nouveau membre de la famille Ezpeleta à un poste important. Et Luca Marini d'ajouter : "Moi, ça ne me change rien. Pour moi, il suffit qu'il soit bon et qu'il fasse du bon travail. […] À mon avis, si on s'entend bien, si c'est quelqu'un d'intelligent et qui comprend rapidement notre feedback et l'expérience que l'on transmet, ce sera parfait."

"Au final, c'est un championnat privé, ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Nous, on donne notre avis et c'est tout", a rappelé Aleix Espargaró. "Au final, celui qui dirige met les personnes en qui il a confiance et c'est comme ça. Quand on est dans une entreprise privée, le patron met les personnes en qui il a confiance, et Tomé a de l'expérience", a défendu Marc Márquez, interrogé par Motorsport.com. "Il est clair que le niveau d'Uncini était très élevé, mais je pense que Tomé peut très bien faire. L'important c'est que le groupe en charge de la sécurité sur les circuits ait une bonne communication avec les pilotes et, surtout, une bonne relation avec le groupe de travail de la Dorna. S'ils se font confiance, tout fonctionnera mieux."

"Je ne le connais pas très bien, il n'est pas venu à la Commission de sécurité lors des dernières courses alors on va sans doute le rencontrer aujourd'hui", ajoutait vendredi après-midi Pol Espargaró, avant une réunion attendue pour mieux présenter le nouveau responsable aux pilotes. "Il faut voir comment est cette nouvelle personne. C'est quelque chose d'important, ça n'est pas rien. Il est celui qui se rendra sur les circuits avant qu'on y aille pour vérifier que tout est correct et la personne à qui on va dire ce qui se passe en termes de sécurité et qui va devoir le traduire aux patrons des circuits. C'est un travail important, alors j'espère qu'il est bon."

Des craintes de conflit d'intérêt avec le Grand Prix du Kazakhstan

Lorsqu'Aleix Espargaró évoque "un circuit qu'il a plus ou moins construit", c'est en référence à la piste de Sokol. Car s'il est connu pour son travail sur les circuits de Losail et d'Aragón, Tomé Alfonso est aussi impliqué dans ce circuit qui a fait en septembre une arrivée surprise au calendrier 2023 pour accueillir un nouveau Grand Prix au Kazakhstan. Une annonce qui avait étonné compte tenu de la situation géopolitique dans cette région du monde, et à laquelle fait curieusement écho cette nomination aujourd'hui.

Face aux craintes de conflit d'intérêt que cela suscite, Pol Espargaró a une nouvelle fois appelé à ne pas porter de jugement prématuré, avant de pouvoir juger la qualité du circuit : "Je ne sais pas, il faut d'abord qu'on y aille. Si on se rend là-bas et qu'on dit que la piste n'est pas assez sûre, alors je dirais que oui, mais il faut lui donner la possibilité de montrer comment il fonctionne et s'il est bon ou pas. En théorie, sur le papier, on a vu beaucoup de photos, les voies de dégagement sont belles et la piste semble bonne. Peut-être que le problème c'est que c'est au milieu de nulle part et qu'on aurait besoin d'autre chose que d'un circuit là-bas. Mais donnons-lui une chance, voyons comment ça se passe et ensuite on analysera ça."

Pour le futur pilote Tech3, l'une des premières tâches du nouveau responsable sécurité MotoGP de la FIM sera de "recontrôler les nouvelles pistes" qui rejoignent le calendrier MotoGP, à une époque où certaines destinations européennes vacillent. "Il va avoir un gros boulot pour aller dans les prochains pays et sur les nouvelles pistes comme le Kazakhstan ou l'Inde, des endroits comme ça. Il y en aura plus comme ça à l'avenir, et pour qu'on se sente en sécurité quand on commence à courir là-bas, il va falloir qu'il soit bon dans son boulot. Ce sera important."

Son frère Aleix a par ailleurs défendu le profil différent de Tomé Alfonso. "Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que mettre un pilote à ce poste n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux", a ainsi pointé le pilote Aprilia, défenseur d'une vision nouvelle. "On a déjà Loris [Capirossi] qui est très intelligent et qui a été pilote, mais peut-être que des gens qui ont, disons, plus d’expérience sur la sécurité et qui ont plus voyagé dans le monde peuvent nous donner un point de vue différent."

