L'annulation du sprint soutenue par une majorité de pilotes

Les conditions météo ont provoqué l'annulation de la course sprint ce dimanche à Phillip Island, à cause de la pluie et surtout du vent très violent. Les organisateurs avaient pris les devants en modifiant le programme pour inverser les positions du sprint et de la course principale, remportée par Johann Zarco samedi. Ce dernier a estimé qu'il paraissait "dangereux" de maintenir le sprint en raison de la dégradation des conditions.

Même si certains auraient aimé avoir l'opportunité d'expérimenter directement les conditions avec un tour de reconnaissance, la majeure partie du plateau soutient la l'annulation. "Je pense que c'était le bon choix, à 100%", a confié Jorge Martín, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Je me sentais plutôt bien pendant le warm-up donc j'étais confiant pour être rapide si la course avait eu lieu, mais évidemment, c'était dangereux et c'était la bonne décision pour nous tous."

Les pilotes ont pu disputer le warm-up mais les conditions n'ont cessé de se dégrader, au points d'interrompre la course du Moto2, et Martín comprend la décision : "Je sentais que ça allait pendant le warm-up. Il y avait un peu de vent au virage 2, je pense que les conditions étaient limites mais qu'on aurait pu faire une course [dans ces conditions] mais le vent s'est beaucoup renforcé."

Les rafales de vent étaient le principal problème et pendant la course du Moto2, elles ont projeté Celestino Vietti à terre au premier virage, à un endroit où l'absence de tribune expose les pilotes, une mésaventure connue en 2019 par Miguel Oliveira, qui a par ailleurs estimé qu'il n'était "pas possible" de rouler ce dimanche. Face à de telles conditions, Marco Bezzecchi soutient l'annulation du sprint.

"C'était déjà critique avec le vent quand on était sur le point de terminer le warm-up", a souligné le pilote VR46. "Ça ne cessait d'empirer. En dehors du vent, il n'y avait pas tellement d'eau et la piste offrait un bon grip, alors les conditions n'étaient pas trop critiques. Le problème, c'était le vent, qui était très fort et c'est toujours difficile avec les ailerons et tout ça. Mais ça l'aurait été aussi sans les ailerons, parce qu'en Moto2 ils se sont beaucoup plaint du vent. J'étais prêt, bien sûr, mais s'ils ont pris cette décision c'était pour une question de sécurité et je pense que c'est la bonne décision."

"Je pense que c'est toujours difficile de prendre ce genre de décision mais parfois, c'est mieux de rester prudent", a renchéri son coéquipier, Luca Marini. "Si on regarde le vent, les drapeaux et les arbres, c'est fou actuellement. Tout le monde sait que sur ce circuit rapide, c'est très risqué d'arriver au freinage du premier virage. Au niveau où la tribune s'arrête, il y a un vent très fort, très rapide, et ça peut facilement te pousser hors-piste, te faire tomber à plus de 330 km/h. C'est la bonne décision pour ces conditions."

"En début de week-end, tout le monde connaissait ces prévisions pour dimanche et tout le monde espérait que ça évoluerait, mais ça n'a pas été le cas. On a tout tenté pour faire la course, on a aussi avancé l'horaire, ce que je juge intelligent, mais on ne peut pas contrôler la nature."

Pol Espargaró estime aussi que les conditions n'étaient plus praticables à l'heure de la course sprint, pourtant avancée d'une heure pour essayer de rouler tant qu'il en était encore temps. "J'aime vraiment rouler ici, j'aime ce circuit, mais c'est un fait que quand le vent arrive, ce circuit est déjà difficile sans le vent, et c'est impossible", a expliqué le Catalan. "C'est dommage parce que c'est un bel endroit et tous les pilotes, de toutes les catégories, s'amusent vraiment ici et aiment venir rouler ici."

Une situation difficile à appréhender pour les pilotes

L'heure précédent l'annulation de la course sprint a été particulière pour les pilotes, d'une part contraints de poursuivre leurs préparatifs comme à l'accoutumée, mais également conscients de la situation après le drapeau rouge brandi en Moto2, d'autant plus que la direction de course venait s'enquérir du point de vue de chacun.

"Après le warm-up, Loris [Capirossi, délégué de la Dorna] est venu dans mon stand pour me demander mon feedback", a confirmé Bezzecchi. "Je pense qu'ils sont allés voir tout le monde. Mais les conditions changeaient d'une minute à l'autre, alors je pense que pour eux non plus ça n'était pas facile, mais ils ont interrogé tout le monde. Pour le Moto3, ça n'était pas trop critique mais c'était déjà difficile. Le problème c'est que quand les motos sont plus grosses, c'est encore pire."

"Ensuite, je n'ai plus reparlé avec eux et Pablo [Nieto, team manager de VR46] m'a tenu tout le temps à jour. Entre-temps, je suis allé enfiler ma combinaison parce qu'il fallait de toute façon que je sois prêt, mais quand je suis arrivé au stand, dès que j'ai passé la porte on m'a dit que la course était annulée."

Les pilotes ont tenté de rester autant que possible dans leur bulle, avant d'en sortir subitement quand l'épreuve a été annulée. "On roule tellement souvent qu'on a nos routines", a expliqué Brad Binder. "Je peux vous dire que je ne suis pas quelqu'un de très agréable à partir du vendredi ! On est concentré sur ce que l'on a à faire et sur nos priorités, et on suit le même programme. Jusqu'à l'annulation de la course, on a les mêmes préparatifs et on ne se dit pas que ça pourrait être annulé, parce que ça déconcentre."

"C'est un peu difficile pour les pilotes parce qu'on se prépare, à partir du moment où on se lève dans la matinée, on est prêt à y aller et à l'instant où on met sa combinaison et qu'on entre dans le garage, c'est annulé", a résumé le pilote KTM. "Je pense que c'était vraiment une bonne décision de faire la course principale hier, en sachant que ce serait difficile aujourd'hui. C'était déjà un peu à la limite pendant le warm-up et quand on voit dans quelle mesure le vent s'est levé, je pense qu'ils ont pris une bonne décision, surtout pour la sécurité."