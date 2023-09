Trois pilotes stoppés par un problème technique au GP de Catalogne

Seuls 17 pilotes sur 22 ont vu l'arrivée du Grand Prix de Catalogne, dimanche. À l'absence de Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, qui se trouvaient au centre médical après leur chute respective au premier départ, se sont ajoutés les abandons de trois pilotes touchés par des problèmes mécaniques.

Le premier a été Pol Espargaró, éliminé sitôt la reprise de la course, avec un drapeau noir orné d'un disque orange lui donnant l'ordre de rentrer au stand. Dans les instants qui ont suivi la course, l'Espagnol indiquait ne pas connaître avec précision l'origine du problème qui l'avait arrêté, mais précisait qu'il s'agissait de "quelque chose en lien avec l'embrayage" sur sa KTM RC16.

"L'embrayage a commencé à pas mal patiner. Au second départ, dès le début quand j'ai relâché l'embrayage, il y a eu un truc bizarre, mais ensuite quand j'ai enclenché la cinquième j'ai eu un énorme patinage sur l'embrayage et c'était fini", a-t-il ajouté, alors qu'il bouclait un week-end très compliqué. La veille, il avait été le seul à abandonner lors du sprint : il venait de passer Jack Miller quand il a manqué son freinage au virage 5 et est sorti dans le bac à gravier, où il s'est finalement couché.

Holeshot device bloqué sur l'Aprilia de Fernández

Raúl Fernández, lui, a pu faire neuf tours dans la course principale avant de se voir contraint de rentrer au stand. Tandis qu'Aprilia réalisait un doublé historique et plaçait trois machines dans le top 5, l'Espagnol s'est retrouvé coincé avec le holeshot device de sa RS-GP alors qu'il était à la lutte contre Marc Márquez pour la 11e place.

"Il ne pouvait rien faire pour l'éviter, car le device avant s'est bloqué et il a donc dû rentrer au stand", a expliqué le team manager Wilco Zeelenberg. "Il avait le rythme et il aurait pu figurer dans le top 10, mais il a eu un problème technique avec son device avant. Nous sommes désolés pour lui", a ajouté Razlan Razali, team principal.

Tout à sa joie pour la victoire d'Aleix Espargaró, Massimo Rivola s'est néanmoins dit "vraiment désolé pour Raúl parce qu'il a eu un problème sur la moto que nous devons régler". Le patron d'Aprilia Racing a précisé qu'il s'agissait d'un "problème mécanique jamais eu l'année dernière" même si Espargaró et Viñales ont tous deux eu des soucis d'abaisseur bloqué l'an dernier, avec cette même version 2022 de l'Aprilia.

"Le début de la course a été difficile pour nous", a raconté le pilote espagnol. "Notre départ a été mauvais et il faut qu'on améliore ça car j'y perds beaucoup de temps. Ça impose de faire des dépassements et on perd du temps, ça ralentit notre rythme. Mais franchement, je suis content d'avoir réussi à économiser mon pneu avant. Je me préparais pour la dernière partie de la course, le pneu était bien, mais on a eu ce problème technique et je n'ai rien pu y faire."

Raúl Fernández était en bagarre contre Marc Márquez quand son abaisseur s'est bloqué.

Le troisième abandon technique s'est passé plus à l'avant puisqu'il a concerné Brad Binder. Le Sud-Africain revenait sur Johann Zarco et le top 5 après un départ plus modeste qu'à son habitude, lorsqu'il a dû se garer en bord de piste. Aucune précision n'a été donnée par le pilote et son équipe quant à la nature du problème technique qui l'a stoppé.

"Je n'avais pas d'autre pneu avant pour le restart, j'ai donc dû monter un pneu hard", a raconté Binder. "Il a fallu que je sois super prudent pendant les deux premiers tours pour essayer de le faire monter en température. J'y suis arrivé, malheureusement j'ai eu un souci technique et j'ai donc dû abandonner, c'était un peu dommage. Mais le plus important, c'est que Pecco semble aller bien."

C'était en effet la seule préoccupation de Binder dimanche après-midi. Son premier geste, dès qu'il a abandonné, a été de se rendre au centre médical afin de s'enquérir de l'état de Bagnaia, choqué de l'avoir percuté quelques minutes plus tôt.