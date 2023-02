Les pilotes VR46 prêts à saisir leur chance avec la Ducati titrée en 2022

Si Ducati voulait marquer les esprits à l'occasion des premiers essais de pré-saison, c'est réussi, puisque la marque a placé sept de ses huit pilotes aux neufs premières places du classement. Au-delà même de ce que montre la hiérarchie finale, il est impossible de ne pas remarquer que les pilotes du groupe de Borgo Panigale ont chaque jour occupé la première place et que, dimanche, ce sont eux qui ont fait bouger la référence pendant les deux intenses salves de time attack. Certes, les autres marques ont momentanément réussi à se mêler à eux, mais la première place n'a connu que de rares et brefs passages de la concurrence − à savoir Aleix Espargaró et Maverick Viñales, les seuls à en avoir profité lors de cette dernière journée.

Le sourire avec lequel Pecco Bagnaia en a terminé en disait long sur sa confiance, qui tranche nettement avec l'ambiance d'il y a un an lorsque le futur Champion du monde avait écarté le nouveau moteur développé par les hommes de Gigi Dall'Igna. À l'époque, les difficultés qu'avait eues Ducati à se caler avec sa nouvelle GP22 avaient permis à Enea Bastianini de saisir sa chance, lui qui pilotait une version plus ancienne et parfaitement aboutie. C'est ainsi que le pilote Gresini avait remporté trois victoires en deux mois et occupé la tête du championnat pendant quelques courses.

Un an plus tard, les pilotes du team VR46 pourraient bien nourrir des ambitions inspirées par les succès 2022 de Bastianini alors qu'ils préparent leur saison avec la moto titrée l'an dernier. Les trois jours passés à Sepang ont donné la preuve de leur vitesse et de l'efficacité dont ils sont déjà capables avec leur machine, Marco Bezzecchi ayant signé le meilleur temps vendredi et Luca Marini dimanche. Bagnaia, d'ailleurs, a bien conscience de la menace : "Ils sont très compétitifs et ils ont la meilleure moto de l'année dernière, donc il est certain que ce sera dur, comme l'année dernière avec Enea. Je suis sûr qu'ils pourront se battre pour une place dans le top 5 à chaque course."

Luca Marini est, lui, persuadé que les pilotes officiels seront en réalité capables de dominer le championnat. "Je pense clairement que ce sera le cas. Il faut donc qu'on se montre intelligents lors des premières courses et qu'on essaye d'utiliser notre expérience chaque week-end durant la première partie de la saison", souligne le pilote italien, qui n'imagine pas disposer en début de championnat d'un avantage sur la moto officielle comparable à celui d'Enea Bastianini : "Cette année, je ne pense pas, parce que la GP23 n'est pas une révolution. Ils ont compris leurs erreurs et ils ont essayé d'obtenir des progrès, mais petits par rapport à la moto qu'avait Pecco l'an dernier. C'était une moto qui gagnait donc ils n'avaient pas besoin de la changer."

Une moto toujours plus aboutie

Marini disposait déjà de la GP22 l'an dernier mais dans une version moins aboutie que celle qu'il a désormais. "Comparé au début de la saison dernière, c'est une moto complètement différente. Maintenant, c'est une très bonne moto, et ma spec actuelle est un peu différente par rapport à celle que j'avais l'an dernier. Il y a des changements et ils sont positifs", explique-t-il. "C'est une très bonne moto et je me sens à l'aise partout. Selon moi, elle n'a pas de points négatifs. […] Le pilotage est un peu meilleur du point de vue de l'électronique, qui est un peu plus à jour, disons. Le premier contact avec les gaz est bien meilleur et le frein moteur marche un peu mieux donc on peut freiner un peu plus tard. Ce sont de petits changements mais qui sont positifs."

"Je connais désormais très bien l'ADN de Ducati", pointe Marini, plusieurs fois proche du podium. "Je pense que je peux vraiment utiliser tout le potentiel de la moto désormais. Cette année, on travaille dans la bonne direction, on s'améliore par rapport à nos erreurs de l'année dernière et je pense qu'on est prêts à se battre pour de bonnes positions et pour monter sur le podium à toutes les courses. Mais il est certain que les autres constructeurs sont aussi très forts cette année et les autres pilotes Ducati sont au sommet de la liste des candidats au titre."

Marco Bezzecchi

Concentrés sur la performance et non sur l'évaluation de nouvelles pièces, loin donc de la charge de test qui peut peser sur les pilotes d'usine durant cette phase de la préparation, les pilotes VR46 ont essentiellement passé en revue des réglages et travaillé sur l'électronique de leur machine à Sepang. Ils ont cherché à mettre au point les différents contrôles qui peuvent faire bouger les lignes en termes de performance, qu'il s'agisse de frein moteur, de motricité ou du contrôle de l'avant de leur moto, dans le but d'obtenir un set-up de base déjà exploitable pour le premier Grand Prix.

Auteur du meilleur temps, Luca Marini estime avoir vécu "le test parfait", qu'il a pu conclure par un long run simulant la distance de la course sprint. "Je pense que ça a vraiment été un test fantastique", se félicite-t-il. "On a testé tout ce qu'on avait à notre programme. Ma simulation de course sprint s'est très bien passée, je suis très satisfait de mes sensations durant ces dix tours. Évidemment, ce sera différent quand il y aura tous les autres pilotes, je ne m'attends pas à pouvoir rouler aussi facilement que je l'ai fait [dimanche], seul et en tenant bien mes trajectoires. Je pense qu'il y aura plus de bagarre ! Mais mes sensations avec la moto se sont beaucoup améliorées. On a très bien travaillé et mon chrono à la fin de la journée a été très bon."

Son coéquipier Marco Bezzecchi, huitième au classement final, prend également ses marques avec des sensations tout aussi positives. "Je suis très satisfait du travail qu'on a fait durant ces trois jours. J'ai essayé différentes choses sur la moto [dimanche] et on a recueilli beaucoup d'informations que je voulais connaître", indique-t-il, lui qui passe cette année de la GP21 à la GP22. "La moto était déjà très bonne avec mes réglages de base et on a essayé différentes modifications, simplement pour comprendre les sensations et le feedback qu'elle me renvoie. On a compris certaines choses importantes qui peuvent peut-être aider sur d'autres pistes. Beaucoup de choses étaient positives ici aussi, mais il y avait aussi des choses négatives, ce qui est normal. En tout cas, j'ai une bonne base de réglages."

Avec Charlotte Guerdoux