Les plans de victoire d'Espargaró perturbés par les rookies

Dominateur de la première journée d'essais libres au Grand Prix d'Italie, Aleix Espargaró n'a pas caché viser la victoire dimanche, le seul résultat envisageable à ses yeux sur les terres de son équipe Aprilia.

"Il y a des fois où il ne faut pas penser au championnat. Ce week-end en fait partie et je vais tout donner. Bien sûr que je vais me servir de ma tête mais il y a des jours dont il faut profiter et c'est ce que je vais faire", a-t-il déclaré.

Néanmoins, l'Espagnol a vu ses plans se compliquer quelque peu lors des qualifications. Les conditions mixtes, tout d'abord, ne lui ont pas permis de prendre les risques nécessaires pour s'assurer la première ligne, ce qu'il a amèrement regretté.

"On n'a pas de pneus intermédiaires donc pour moi ça nécessitait un drapeau rouge car c'était vraiment dangereux, surtout les cinq premières minutes. J'avais très peur, c'était très dangereux car on ne sait pas ce qu'il peut se passer", a-t-il expliqué.

"Ensuite, durant la deuxième partie des qualifications, il ne pleuvait plus mais les commissaires insistaient avec les drapeaux de pluie donc j'essayais de me concentrer sur les virages mais en voyant les drapeaux je ne prenais pas risques au freinage, ce que j'aurais fait sans les drapeaux. Et parfois, une fois dans le virage il ne pleuvait pas mais ils agitaient le drapeau. C'est difficile car il faut les croire à 100%. S'ils les agitent et qu'on arrive plein gaz et qu'on chute, c'est de notre faute. Les qualifications étaient donc très compliquées. Après ce sont les règles et il faut les accepter, sinon on reste chez soi."

Septième sur la grille, il est devancé par Fabio Quartararo mais surtout par cinq Ducati, parmi lesquelles trois pilotes qu'on a peu l'habitude de voir aux avant-postes. Les rookies Fabio Di Giannantonio et Marco Bezzecchi, ainsi que Luca Marini ont réalisé une très belle performance mais risquent de ne pas tenir le rythme demain, ce qui pourrait bouchonner le peloton.

"J'étais très énervé après la Q2 car la grille complique beaucoup la course. Les conditions étaient très dangereuses et les jeunes pilotes, ce n'est pas qu'ils sont ignorants, mais ils sont plus inconscients face au danger et aux limites. Ils ont très bien géré et ont été très forts, mais il va falloir voir jusqu'à quel point ils vont tenir demain. Ça va être très difficile", a ajouté Espargaró, qui se sait défavorisé par rapport à ses adversaires Ducati, emmenés par Pecco Bagnaia.

"Le problème c'est que si Pecco les double, je ne pense pas qu'ils essayeront de le redoubler, alors que si je les double, c'est sûr qu'ils essayeront de me redoubler, je dois donc être très agressif. Je pense que la course sera amusante."

Le pilote Aprilia n'a donc pas le choix, il va devoir tout donner pour tenter de remonter. Si Bagnaia espère s'échapper grâce à son rythme, lui mise plus sur son expérience dans les premiers tours pour faire la différence.

"Tout le monde dans l'équipe me dit de rester calme dans les premiers tours mais je ne suis pas complètement d'accord parce qu'on peut profiter dans les deux premiers tours du fait que tout le monde soit un peu plus lourd avec le plein pour en tirer profit et doubler", a-t-il développé.

"Ça sera difficile car les jeunes pilotes vont tout donner durant les cinq premiers tours. Ils ont été forts aujourd'hui, félicitations à eux, mais je ne pense pas qu'ils aient le rythme pour se battre pour le podium demain, au moins après dix tours. Mais les dix premiers tours vont être la fin du monde [rires]. En MotoGP c'est maintenant très difficile d'être stratégique, il faut être intelligent et décider par rapport à sa façon de piloter."

"L'objectif est totalement de gagner. Je suis plus concentré et convaincu que jamais. C'est une course très, très importante pour moi et pour l'équipe. Ça va être difficile maintenant avec toutes ces Ducati devant. J'ai le rythme et la moto fonctionne bien donc j'espère qu'il ne pleuvra pas et je vais essayer."

Avec Germán Garcia Casanova