Le plateau MotoGP (presque) au complet pour 2021

Le plateau 2021 du MotoGP ne sera au complet qu'à la fin des tests hivernaux, Aprilia ayant annoncé se laisser ce délai pour évaluer deux de ses pilotes déjà sous contrat et mis en concurrence pour le dernier poste de titulaire à pourvoir.

Celui-ci reviendra soit à Bradley Smith, qui a assuré le remplacement d'Andrea Iannone durant la quasi-totalité du championnat et compte par ailleurs sept saisons complètes d'expérience en MotoGP ; soit à Lorenzo Savadori, qui bénéficierait du statut de rookie bien qu'il ait disputé les trois derniers Grands Prix en remplacement... du remplaçant. Pour le moment, c'est bien le nom du jeune Italien qui figure sur la liste des engagés transmise par les instances, une liste provisoire donc qui sera entérinée dans trois mois environ, lorsque le MotoGP s'apprêtera à lancer sa saison 2021.

En l'état, la catégorie reine se compose des 22 pilotes représentant sept nations différentes, mais avec out de même neuf Espagnols et sept Italien. Il s'agit justement des nationalités des trois rookies qu'elle accueille dans ses rangs pour l'année prochaine : Enea Bastianini, sacré en Moto2, Luca Marini, son dauphin, et Jorge Martín, qui a également joué le titre dans la catégorie intermédiaire avant d'être touché par le COVID-19.

Le marché des transferts, entamé dès l'hiver dernier, voit neuf changements d'équipe par rapport à 2020, ainsi que le départ de trois pilotes, Cal Crutchlow devenant essayeur pour Yamaha, Andrea Dovizioso entrant dans ce qu'il espère n'être qu'une année sabbatique, et Tito Rabat ayant été poussé dehors par la nomination de Luca Marini chez Avintia sans avoir pour le moment pu annoncer de nouveaux plans.

Le plateau MotoGP 2021