La pluie devrait troubler le week-end du GP d'Autriche

Entouré de massifs montagneux, le circuit de Spielberg offre parfois une météo capricieuse et les pilotes ne devraient pas être épargnés par la pluie ce week-end. À la veille des premiers essais du Grand Prix d'Autriche, les prévisions laissent penser que l'intégralité du roulage pourrait se disputer sur une piste humide.

Pour la journée de vendredi, le risque d'averse dépasse les 80% à l'heure des deux séances, un orage étant même attendu à la mi-journée. Samedi matin, les EL3 ont plus d'une chance sur deux de se disputer sous la pluie. Les qualifications pourraient offrir les meilleures conditions du week-end, le risque de précipitations étant pour le moment aux alentours de 25%. Les prévisions pour dimanche évoquent pour le moment une possibilité d'averse de l'ordre de 40%, pour le warm-up comme pour la course.

La pluie est particulièrement difficile à appréhender sur le Red Bull Ring, un circuit très vallonné sur lequel des rigoles peuvent se former et où les conditions peuvent énormément varier d'un virage à l'autre, même si le tracé est l'un des plus courts du calendrier.

L'an passé, la deuxième course disputée à Spielberg s'est quasi-intégralement déroulée sur piste sèche avant l'arrivée d'une énorme averse pour les derniers tours. Brad Binder a été l'un des rares à rester en pneus slicks pendant que la majorité du plateau changeait de moto pour bénéficier de gommes plus adaptées aux conditions. Ce choix audacieux a permis au pilote sud-africain de s'imposer avec plus de dix secondes d'avance sur Pecco Bagnaia, longtemps leader de l'épreuve.

La pluie a réussi à KTM dernièrement puisque Miguel Oliveira a dominé la dernière course disputée dans ces conditions, le Grand Prix d'Indonésie en début d'année.