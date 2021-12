La palme du plus grand nombre de chutes revient à Honda

Tout au long des 18 Grands Prix disputés en 2021, les pilotes Honda ont cumulé un total de 75 chutes. En essais libres, qualifications ou course, et sans prendre en compte les essais privés ou d'intersaison, la RC213V s'est avérée être la moto la plus accidentée cette année, devançant d'une courte tête la Ducati.

Honda a aligné cinq pilotes, à savoir ses quatre titulaires ainsi que Stefan Bradl qui a remplacé Marc Márquez durant les deux premiers Grands Prix. Parmi eux, c'est le #93 qui a le plus souvent mordu la poussière, avec un total de 22 accidents, soit son plus gros score depuis 2019. Son coéquipier Pol Espargaró en a connu 20, le double de la saison dernière.

Si l'on y ajoute les deux chutes de Bradl, cela fait un total de 44 pour Repsol Honda, l'équipe la plus accidentée cette année. Honda doit également ajouter à ses comptes les 19 chutes d'Álex Márquez et les 12 de Takaaki Nakagami dans le team LCR. Avec ce total de 75 accidents, la marque à l'aile dorée bat de peu Ducati, qui en a cumulé 72 tout au long de la saison, avec un maximum de 15 pour Enea Bastianini.

Loin derrière, KTM déplore 58 chutes au cours de cette saison, mais avec un record de 26 pour Iker Lecuona, pilote que l'on a le plus souvent vu au sol en 2021 dans la catégorie reine. Yamaha compte trois fois moins d'accidents que Honda (25), dans la veine d'Aprilia (28) et Suzuki (20) qui n'ont fait courir que trois pilotes au total.

Les chutes de la saison 2021 pour chaque constructeur :

Honda Ducati KTM Aprilia Yamaha Suzuki M. Márquez 22 E. Bastianini 15 I. Lecuona 26 A. Espargaró 18 V. Rossi 9 Á. Rins 12 P. Espargaró 20 J. Martín 14 M. Oliveira 12 L. Savadori 10 F. Quartararo 7 J. Mir 8 Á. Márquez 19 J. Miller 12 D. Petrucci 10 M. Viñales 0 M. Viñales 4 S. Guintoli 0 T. Nakagami 12 J. Zarco 10 B. Binder 9 F. Morbidelli 2 S. Bradl 2 L. Marini 9 D. Pedrosa 1 J. Dixon 2 F. Bagnaia 7 G. Gerloff 1 M. Pirro 3 C. Crutchlow 0 T. Rabat 2 A. Dovizioso 0 Total : 75 Total : 72 Total : 58 Total : 28 Total : 25 Total : 20