Pol Espargaró n'est pas prêt : il ne sera pas au Mugello

L'impatience grandit pour Pol Espargaró en vue de son retour à la compétition. Celui-ci ne devrait plus tarder, d'après les informations transmises par son équipe, le team Tech3, ce lundi, néanmoins il restera absent cette semaine lors du Grand Prix d'Italie.

Blessé le 24 mars lors des essais du premier Grand Prix de la saison, au Portugal, le pilote espagnol a depuis suivi une longue convalescence afin de soigner huit fractures et diverses blessures. Une vertèbre a notamment concentré l'attention des médecins, avec toute la prudence que peut impliquer une blessure au dos.

Si la situation est bien meilleure aujourd'hui, Espargaró a toujours "un petit problème d'œdème autour de ses vertèbres", explique son équipe, qui l'empêche de reprendre la compétition pour le moment.

Il sera donc à nouveau remplacé par Jonas Folger au Mugello, l'Allemand ayant déjà disputé trois Grands Prix sur sa KTM. Deux autres manches sont prévues au mois de juin, la semaine prochaine et la suivante, avant la pause estivale du championnat, et Espargaró espère toujours faire son retour avant cette coupure.

"J'avais vraiment hâte de remonter sur ma moto mais, comme je l'ai dit dès le début, la décision finale allait être prise par les médecins et ils m'ont demandé d'attendre quelques jours de plus", explique Pol Espargaró, qui passait des examens de contrôle après ses deux premiers mois de soins.

"Mon plan initial était de revenir pour l'une des trois courses qui précèdent la pause estivale et cela reste l'idée. Le plus important, c'est d'être prêt physiquement, et cette décision [de renoncer au Mugello] signifie que j'ai quelques jours de plus pour continuer à travailler à la maison et retrouver la meilleure forme possible, le plus tôt possible."

"Je me sens très bien et je suis très motivé. J'espère revoir l'équipe et tous les membres du championnat, et bien sûr les fans, dès que possible", conclut le pilote espagnol.

Parmi les autres titulaires du MotoGP, Miguel Oliveira se trouve lui aussi dans une situation délicate avant le Mugello, sa blessure à l'épaule ne semblant pas suffisamment remise d'après les sensations qu'il a eues il y a quelques jours en remontant brièvement à moto. Enea Bastianini, lui, va mieux et devrait être de la partie, de même que Raúl Fernández, qui a été opéré d'un arm-pump. Pecco Bagnaia et Luca Marini souffrent pour leur part de petites fractures depuis Le Mans, mais sans gravité semble-t-il.