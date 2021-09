Pol Espargaró agréablement surpris par sa course à Misano

La septième place de Pol Espargaró sur le circuit de Misano n'a rien d'un résultat spectaculaire mais le principal intéressé ne pensait pas pouvoir faire si bien. Espargaró a pu afficher un rythme supérieur à celui qu'il avait en Essais Libres 4 et rester proche du groupe qui s'est battu pour la quatrième place, finalement prise par son coéquipier Marc Márquez. Le #44 a choisi un pneu medium à l'arrière, contrairement à tous les autres représentants de Honda, qui ont préféré le medium. Il a ainsi pu rouler à un rythme constant qui a dépassé ses propres attentes.

"Je suis content de ma course", a déclaré Espargaró. "Je m'attendais à une course plus difficile, c'est certain. Depuis le début, j'étais super convaincu par mon choix de pneus et je pense qu'on a fait le bon choix. Il était différent de celui fait par Marc ou Taka, mais je pense qu'on a pris les bons pneus. Je suis content de mon résultat. Mon rythme a été meilleur que ce à quoi je m'attendais, j'ai été rapide pendant toute la course. J'ai pris du plaisir, j'ai aimé piloter la moto et j'ai terminé à trois secondes de Marc, qui a fini quatrième, alors ça n'est pas trop mal."

"J'ai juste besoin de progresser dans certaines parties de la course, comme au début où je n'étais pas très rapide, puis j'ai été dépassé trop souvent, j'ai perdu beaucoup de temps et le groupe de Marc a disparu. Ensuite, à la mi-course, je suis un peu revenu et j'ai terminé à trois secondes, ce qui n'est pas mal. Je pense que je peux être content de ce résultat. Bien sûr, j'en veux plus et septième n'est pas ce que je vise, mais ça n'est pas trop mal."

Pol Espargaró a surtout été à la peine dans les premiers tours, dégringolant de la sixième à la neuvième place, avant de remonter dans la dernière partie. Son pneu medium a pu le ralentir en début d'épreuve, à l'image du temps perdu par Fabio Quartararo derrière les pilotes Ducati avant de revenir sur eux, mais Espargaró reconnaît devoir progresser dans cette phase des Grands Prix, quand les machines sont plus lourdes en carburant.

"Il est certain que je dois progresser avec le réservoir plein, c'est là que la moto est la plus critique pendant la course. Il faut pousser fort, bloquer l'intérieur dans tous les virages et on a le réservoir plein et les pneus neufs. C'est donc la partie la plus critique de la course et on peut tout perdre dans les deux, trois ou quatre premiers tours. C'est là que je dois progresser, mais c'est aussi la partie la plus difficile dans une course, particulièrement pour la Honda sachant qu'on gagne du temps sur les freins, ça devient donc très compliqué quand le réservoir est plein."

Après sa pole à Silverstone, Pol Espargaró avait expliqué que sa course avait été grandement simplifiée par le fait qu'il avait pu rouler à son rythme en course, sans être troublé par de multiples attaques de pilotes pour le dépasser. De meilleures qualifications facilitent donc les premiers tours et l'Espagnol a justement progressé dans cet exercice. Dans les quatre dernières courses, il a atteint la Q2 sans avoir à passer par la Q1, sa meilleure série depuis qu'il a rejoint l'équipe Honda officielle.

"Je suis très content parce que lors des dernières courses, on a enfin atteint la Q2 directement et je me suis placé en première, deuxième ou troisième ligne. Ça n'est pas mal, j'avais beaucoup de mal sur ce point, comme toutes les Honda. Sur les dernières courses, j'ai été l'un des plus rapides sur le tour lancé, ce qui est vraiment super parce que c'était la première chose que je voulais régler. Je suis très rapide sur un tour, je ne tombe plus et ne fais plus d'erreurs comme en début d'année, alors c'est une première chose de faite et j'en suis content."

Avec Léna Buffa