Pol Espargaró se réjouit d'apporter son aide à KTM

Le sourire qu'il affichait à Silverstone trahissait déjà l'impatience de Pol Espargaró à l'idée de retrouver la KTM RC16 la saison prochaine. La confirmation est arrivée vendredi, par la voix de celui qui redeviendra son directeur d'équipe, Hervé Poncharal.

Le pilote espagnol est en effet présenté comme le capitaine d'un nouveau programme qui voit la marque GasGas apporter son nom et son soutien à l'équipe Tech3, le tout avec un statut factory et un contrat lui garantissant un matériel identique à celui de l'équipe officielle KTM. Le pilote a par ailleurs lui-même précisé que l'accord courait sur deux ans et s'accompagnait d'une bonne rétribution, un aspect non négligeable à une époque où une certaine précarité salariale inquiète.

"Rejoindre le GasGas Factory Team pour ces deux prochaines années, ce sera génial", s'est félicité Pol Espargaró. "Avoir cette moto dans une équipe d'usine, c'est quelque chose que j'espérais. Devenir à nouveau pilote officiel, essayer d'apporter mon aide sur la moto... Je l'ai vue naître !"

Pol Espargaró a rejoint la catégorie MotoGP dans la foulée de son titre en Moto2, et c'est le team Tech3 qui s'est chargé de le former, avec à l'époque une Yamaha satellite. Après trois ans dans l'équipe française, il avait rejoint KTM au début de son programme et s'était alors lancé dans une aventure de quatre ans qui allait le mener au top 5 du championnat et le voir flirter avec la victoire.

Après une parenthèse compliquée chez Honda, il apparaît désormais enthousiaste à l'idée d'être à nouveau une voix qui compte dans le groupe KTM. "Rejoindre une équipe d'usine, avoir un contrat officiel… Ça signifie avoir des pièces officielles et les mêmes motos que les pilotes officiels KTM, et ça compte beaucoup pour moi. Il ne s'agit pas juste d'obtenir des résultats, mais de faire partie de quelque chose, de mener le développement la moto", a souligné le pilote espagnol auprès du site officiel du MotoGP.

Pol Espargaró a aussi précisé qu'il retrouverait une partie de l'équipe technique qui l'accompagnait par le passé. "J'aurai mon ancienne équipe, Paul Trevathan, mon chef mécanicien, et certains de mes anciens mécaniciens. Je suis très content", s'est-il réjoui, lui qui voit dans ces retrouvailles avec KTM et Tech3 une sorte de retour au bercail. "Quand on passe quatre ans à un endroit, on se fait évidemment beaucoup d'amis et il y a beaucoup de gens qui deviennent en quelque sorte votre famille."

"L'année prochaine, ce sera l'année prochaine", a-t-il tenu à ajouter. "J'ai hâte, bien sûr, mais il faut qu'on règle la situation avec Honda et qu'on soit aussi rapides que possible, parce que pour le moment on a pas mal de difficultés."

