Pol Espargaró : Alberto Puig sait "protéger" ses pilotes

À la tête du team Honda factory depuis la saison 2018, Alberto Puig est un personnage très apprécié par ses pilotes. Marc Márquez a mis en avant la personnalité et la gestion de son patron pour expliquer son engagement à long terme avec le constructeur et Pol Espargaró, arrivé dans l'équipe la saison passée, dit également apprécier l'attitude de Puig, selon lui essentielle pour créer la meilleure atmosphère possible.

"Alberto est l'une des meilleurs personnes que j'ai rencontrées en MotoGP", a confié Espargaró dans une interview accordée au site officiel du championnat. "Il est très différent de ce qu'on voit de l'extérieur. C'est une personne qui vous soutient jusqu'au bout, jusqu'à la limite, vous n'imaginez pas à quel point. Il pousse avec vous. C'est dur de l'avoir dans son camp, mais quand c'est le cas, il vous défendra au niveau maximum. C'est bien d'avoir quelqu'un comme ça dans le garage."

Puig défend en effet Márquez et Espargaró bec et ongles, ce qui s'est vu notamment quand Honda a eu du mal à exploiter la carcasse apportée par Michelin au GP d'Indonésie. Quand le manufacturier français justifiait sa décision, le Catalan a pris le parti de son duo, en délicatesse avec ce pneu. "Selon mon expérience de la compétition, il faut d'abord parler aux pilotes, pas à Apple, IBM ou Dell quand on voit une ligne sur un ordinateur", pestait le team manager de Repsol Honda, s'exprimant auprès de Motorsport.com. "Il faut écouter les pilotes et quand on a des Champions du monde titrés plusieurs fois, on peut se dire que ces pilotes savent de quoi ils parlent."

Dans cet épisode, Puig a "tout donné" pour défendre ses pilotes selon Pol Espargaró, créant un climat de confiance chez Honda : "Ça montre qu'on est protégés. Ça permet de dépasser la limite parce qu'on sait que si on échoue, il y aura cette personne qui nous soutiendra. On sait qu'il va nous relever et dire 'on y retourne', encore et encore. Il ne va pas nous critiquer parce qu'on tombe."

"S'il a quelque chose à dire, il va nous le dire de la façon la plus forte et directe possible, et je lui suis reconnaissant pour ça. Mais après, il va nous remettre sur la voie. C'est très bien d'avoir quelqu'un comme lui dans le box. En plus, il est espagnol, donc on se comprend très bien. C'est bien pour tout le monde d'avoir Alberto dans l'équipe."

Alberto Puig

Un passé de pilote qui fait la différence

Comme Lucio Cecchinello chez LCR et Wilco Zeelenberg dans le team RNF, Alberto Puig est un ancien pilote, ce qui créé une affinité particulière avec Marc Márquez et Pol Espargaró. Passé par la catégorie reine et vainqueur du GP d'Espagne 1995, il s'appuie sur cette expérience, et là aussi cela s'est vu dans ses discussions avec Michelin après le GP d'Indonésie. "Je comprends très bien ce qu'un pilote ressent et ce dont il a besoin de la part d'un pneu quand il court sur une machine développant plus de 200 chevaux", rappelait-il alors.

Et cette qualité est justement ce qui rend le dirigeant "très différent" de ses homologues selon Espargaró : "Quand on a un patron qui a été pilote, sa façon de nous parler est différente. Ils nous respecte énormément. Je pense qu'il nous défend énormément parce qu'il sait à quel point ce milieu est dur. Quand les gens disent depuis leur canapé 'pourquoi ce gars n'est pas très rapide, pourquoi a-t-il autant d'excuses à chaque fois et n'est pas bon ?' Ce ne sont pas des excuses, ce sont des faits ! Ce ne sont pas des excuses qui font que nous ne sommes pas rapides, c'est tel ou tel élément."

"Il comprend chaque composante de nos problèmes, il essaie de les résoudre et ne demande pas si c'est véridique, il nous fait confiance parce qu'il a été dans cette situation. Il veut le meilleur pour nous. J'ai vu beaucoup de disputes entre lui et les ingénieurs, ils voient des données et il dit 'c'est impossible, le pilote dit ça, donc c'est la vérité'."