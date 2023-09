Pol Espargaró choqué par son rythme cardiaque dans la fournaise de Buddh

Pol Espargaró a admis qu'il a volontairement réduit son rythme pendant le Grand Prix d'Inde pour réussir à rallier l'arrivée. Après avoir bondi de la 18e à la 12e place au départ, le pilote Tech3 s'est battu pendant le premier tiers de la course, mais a ensuite dû relâcher quelque peu son effort. Finalement 13e à près de 30 secondes du vainqueur, il avouait avoir touché ses limites physiquement.

"Je me sens extrêmement fatigué. Comme mes collègues, je suppose. Mais en venant d'où je viens, avec mes blessures, je ne me suis pas senti super bien", a expliqué Pol Espargaró après l'arrivée, visiblement vidé.

"Aujourd'hui, mon rythme cardiaque a atteint le niveau le plus élevé que j'ai jamais eu. Je ne m'attendais pas à ça, mais il est monté à 198. Ça m'a choqué, j'ai été surpris, je n'arrive même pas à atteindre ça quand je m'entraîne à la maison, quand je fais du vélo. Je pense que le manque d'oxygène et [la configuration de] cette piste rendent tout assez difficile. Et il y a la chaleur aussi."

Les conditions très extrêmes dans lesquelles s'est disputée cette course ont épuisé les organismes, l'exemple de Jorge Martín à l'arrivée l'ayant parfaitement illustré. Mais Pol Espargaró en a probablement pâti plus que quiconque, lui qui traîne toujours les séquelles de son grave accident du mois de mars.

"Mon problème, c'est que je ne suis pas bien physiquement, ma forme est très mauvaise. Très, très mauvaise, je pense", expliquait-il déjà vendredi après la première journée d'essais. "J'ai attaqué pour faire un time attack et j'étais cuit. Je n'ai pas vraiment réussi à bien performer parce que j'étais très fatigué. J'ai besoin d'élever un peu mon niveau. Je crois qu'actuellement, je ne peux pas gérer ces conditions extrêmes comme les autres, mais je ne peux pas m'en plaindre, c'est en rapport avec ma condition physique. C'est mon problème, je dirais."

Une chaleur étouffante sur les motos

Depuis son retour à la compétition, en août, Pol Espargaró admet ne pas avoir encore retrouvé toute sa condition et le week-end de Buddh l'a donc mis à rude épreuve, avec une température ressentie dépassant la plupart du temps 40°C.

"Avec la chaleur, ça n'est pas dur seulement pour nous mais aussi pour les motos. Les pneus souffrent beaucoup. Aujourd'hui, le pneu avant a atteint 110°C. C'est beaucoup, et la pression était aussi très élevée", a-t-il expliqué. "On a placé un capteur sur le réservoir, il est [au niveau de] là où on respire en ligne droite et il y avait quelque chose comme 65°C. Donc au-delà de la température et de l'humidité qui nous entourent, l'air arrive sur notre corps à plus de 60°C. Imaginez à quel point c'est dur !"

Interrogé pour savoir s'il s'agissait du premier gros test physique auquel il a été confronté depuis ses blessures, le pilote Tech3 a répondu : "Ça l'est un peu sur toutes les pistes mais celle-ci est vraiment extrême. Je me suis senti faible."

"Aujourd'hui, j'ai senti que je perdais beaucoup de temps en étant faible physiquement", a-t-il poursuivi. "Ailleurs peut-être pas, mais ici j'ai dû nettement réduire mes temps. À la fin, j'étais en 1'46"8 alors que je pense que j'aurais pu rouler en 1'46"3, 1'46"4 ou 1'46"5, quelque chose comme ça. C'est la première fois que j'ai vraiment senti que j'avais besoin de relâcher, sans quoi je n'aurais pas fini la course."

"Mais bon, ça fait partie de la progression, il faut que je continue à travailler et je suis sûr qu'à la prochaine course et pendant la pré-saison j'aurai plus de temps pour retrouver ma condition normale", ajoutait Pol Espargaró, qui prévoyait une journée très calme ce lundi. "Peu importe ce que je voudrais faire, je n'en serais pas capable. Je vais peut-être juste faire un peu de vélo doux en salle pour activer un peu mon corps, ce serait super. Mais je ne pense pas que mon corps sera très bon, je pense qu'il sera assez fatigué alors je vais prendre un ou deux jours." Un ou deux jours seulement, car il faudra ensuite enchaîner avec le GP du Japon, au programme dès le week-end prochain.

