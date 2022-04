Sa chute a privé Honda d'une double 2e ligne, selon Pol Espargaró

La chute de Pol Espargaró à la fin des qualifications du Grand Prix du Portugal a eu pour conséquence, selon lui, de priver Repsol Honda de deux emplacements sur la deuxième ligne de la grille de départ.

Il estime qu'il aurait lui-même pu se positionner à la quatrième ou la cinquième place au vu du rythme qu'il affichait au moment où il est parti à la faute, à la fin de son avant-dernier tour. Au vu des trois premiers partiels, ce tour avait en réalité plutôt valeur de septième chrono, si l'on prend en compte les temps annulés des pilotes piégés par les drapeaux jaunes et ceux réalisés juste après. Mais Espargaró comptait sur une ultime attaque, qu'il espérait plus réussie encore, pour obtenir une place sur la deuxième ligne.

"Sans cette chute, Marc et moi aurions été sur les deux premières lignes", juge le pilote espagnol, pensant qu'il y aurait par ailleurs été accompagné par son coéquipier, Marc Márquez. Celui-ci est apparu momentanément en pole avant que son meilleur chrono soit annulé, précisément à cause des drapeaux jaunes exposés. Son temps de 1'42"295 aurait en effet placé le #93 en quatrième position dans la hiérarchie telle qu'elle a finalement été établie, juste derrière Aleix Espargaró.

Après cette fin de séance mouvementée, les deux hommes devront se contenter de la neuvième et de la dixième place, Márquez devant Espargaró. C'est en se faisant piéger par l'humidité présente en piste, dans une Q2 disputée intégralement en pneus slicks, que le #44 est parti à la faute, s'ajoutant à la longue liste d'accidents de cette journée.

"Tout va bien", assure-t-il alors que plusieurs pilotes ont dû être examinés par les équipes médicales. "J'ai perdu l'avant sur une flaque dans le dernier virage. J'essayais de passer un peu plus à l'intérieur, parce que c’était un peu mouillé à l'extérieur. Ce tour n'était pas génial mais suffisant pour me placer autour de la deuxième ligne. Je voulais terminer ce tour et pousser dans le dernier, que je n'ai finalement pas fait. Je me suis trop protégé dans ce virage en passant trop à l'intérieur. Je ne savais pas qu'il y avait une flaque à cet endroit aussi, je suis passé dedans et j'ai perdu l'avant."

Malgré l'erreur qui a compromis en partie ses chances pour la course, Pol Espargaró se sent suffisamment fort pour remonter vers les positions de tête cet après-midi. La tâche s'annonce toutefois délicate, puisque le risque de pluie est minime pour ce dimanche alors que les essais des deux jours précédents se sont déroulés sur piste mouillée. Mais le pilote espagnol compte sur l'expérience du Grand Prix disputé sur place en octobre dernier pour être malgré tout bien préparé.

"Ici, on est forts au freinage et si on dépasse rapidement, je me sens bien pour faire une bonne course", assure-t-il. "Je crois que la situation sera un peu plus compliquée [dimanche], parce qu'il y a des gars devant qui sont plus lents que nous sur le papier. Certains sont sur des Ducati et ils ont une grosse vitesse en ligne droite, donc il va falloir prendre des risques dans les premiers tours pour les dépasser."

"Dans l'ensemble, je suis content de la moto", souligne Espargaró, qui comptait "jouer un peu avec les réglages et tout simplement essayer les pneus" pendant le warm-up afin de se préparer. "Au vu de ce qui a été fait l'année dernière, je pense qu'on peut choisir plus ou moins quelque chose de similaire et que ça fonctionnera, donc je ne suis pas très inquiet."

Avec Germán Garcia Casanova

Lire aussi : Marc Márquez rassurant après une chute "normale"