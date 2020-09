Deux chutes pour Pol Espargaró et des pneus gâchés

Pol Espargaró a vécu une journée mouvementée samedi à Misano, avec deux chutes. La première, à la fin des EL3, l'a privé d'une qualification directe en Q2. L'Espagnol a ensuite signé le meilleur temps de la Q1 mais a encore chuté en Q2. Espargaró a néanmoins pu monter sur sa deuxième moto mais n’a pris que la onzième place, alors qu’il avait décroché la première ligne à Misano il y a un an. Il pense que ses chutes l'ont privé d'une deuxième ligne.

"Il s’est passé ce qui se passe toujours quand on doit passer par la Q1 et que l’on a plus de pneus neufs pour la Q2", explique le pilote KTM. "C’est le problème. Quand on est en Q1, on n’a pas assez de pneus, et j’ai disputé la Q2 avec un pneu usé à l’avant, qui avait neuf tours, et un pneu neuf à l’arrière. Il y a beaucoup d’adhérence ici et j’étais dans les mêmes temps [qu'en Q1], avec le rythme pour être en deuxième ligne."

"Mais j’ai perdu l’avant parce que [le pneu] était trop usé, et que l’arrière était totalement neuf. Donc nos problèmes ont débuté en EL3 quand j’ai fait l'erreur qui m’a privé de la Q2."

Espargaró a également révélé que des problèmes personnels l’ont perturbé ce week-end : "J’ai du mal à me concentrer", reconnaît-il. "J’ai fait de petits erreurs tout le week-end et cela m’a privé de la Q2 et d’une bonne qualification, j’aurais facilement pu être en deuxième ligne en Q2 parce que le temps de la Q1 valait la deuxième ligne. Mais nous serons 11e demain."

La séance de qualifications a été dominée par Yamaha, qui a signé un quadruplé. Maverick Viñales a signé la pole position.