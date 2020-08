Pol Espargaró a puisé dans sa colère pour faire le meilleur temps

Il est à prendre avec des pincettes, Pol Espargaró, cette semaine ! La courte pause qui a permis au paddock de se transférer de Brno à Spielberg n'a vraisemblablement pas été suffisante pour atténuer la frustration du pilote KTM, après une course qui l'a vu chuter dans un accrochage alors que la première victoire de son équipe était au rendez-vous.

Les propos de Pit Beirer, qui reconnaissait dans la semaine que l'Espagnol aurait mérité d'être celui qui mènerait la RC16 sur la plus haute marche du podium, n'ont pas suffi à adoucir la déception de celui qui est le leader du programme autrichien depuis 2016. Désormais arrivé sur les terres de KTM, il apparaît investi d'une mission personnelle, celle d'effacer ce résultat qu'il décrit comme ayant été "douloureux" et aller chercher, à son tour, une récompense tant attendue.

Ce matin, durant la seule séance que les MotoGP ont pu disputer intégralement sur le sec à ce stade, c'est lui qui a donné le ton, s'appropriant le meilleur temps en 1'24"193 après avoir systématiquement répondu aux attaques venues de la concurrence. Le résultat, dit-il, de la colère qu'il a en lui depuis dimanche…

"J'essaye d'être toujours concentré, mais peut-être que ce que mon visage affiche c'est en fait de la colère ! [rires] C'est plus comme ça que je me sens à l'heure actuelle", décrit-il, assurant ne pas subir de pression particulière après la victoire de son coéquipier. "Je n'ai pas de pression supplémentaire. Elle est toujours assez forte quand on vient ici, mais ce qui en enlève pas mal c'est le fait qu'il n'y ait personne sur place."

"Certes, la pression est forte au sein de l'équipe désormais, car les attentes sont grandes sur une piste sur laquelle on fait habituellement de bonnes courses. Mais franchement je n'ai aucune pression, je veux juste essayer de faire un bon temps, une bonne course, un bon week-end, d'être aussi rapide que possible dimanche dans ces conditions."

"Je veux juste me montrer performant et je n'ai pas pu le faire sur la dernière course. Je veux vraiment y arriver", martèle le pilote espagnol, qui avait été le premier à mener KTM au podium, lors du Grand Prix de Valence en 2018. "Après avoir passé tellement de temps dans ce projet, être si proche de quelque chose et ne pas y arriver, c'est douloureux. C'est pour ça que maintenant j'essaye d'y arriver. Et j'ai cette sorte de colère parce que je pense que j'avais la vitesse pour être là où était Brad en République Tchèque mais je n'ai pas vraiment pu le montrer."

"Pour moi, le pire qui puisse arrive à un pilote c'est de tomber au début d'une course, parce qu'on ne peut alors pas montrer ce dont on est capable. Quand on perd une bagarre à la fin de la course, on peut être en colère mais au moins on a montré ses performances. Par contre, ne rien pouvoir montrer, c'est super, super, super douloureux. Pour moi, au moins, c'est le pire qui puisse arriver dans une course, et surtout de cette manière."

"En tout cas, ce matin je crois qu'on a fait du bon boulot, alors je vais essayer de rester en colère pour le reste du week-end, parce que ça semble fonctionner !" sourit Pol Espargaró, diablement efficace pendant cette première séance. "C'est bien d'être premiers pour le premier jour ici, en Autriche. C'est le niveau qu'on mérite, celui qu'on voulait avoir. On attendait l'arrivée de la pluie en EL2 et on a donc monté un pneu neuf ce matin en EL1. Tout le monde l'a fait et a poussé à la limite, mais ce ne sont que les EL1, chacun essayait de comprendre la piste, les pneus. C'est bien, mais ce n'est que la première séance et la première journée. Il y a beaucoup plus à venir demain."

Alors que la deuxième séance a été passablement gâchée par la pluie, la première a semblé annoncer un duel entre la KTM et la Ducati, avec un Andrea Dovizioso ayant retrouvé de son mordant. Espargaró n'a pas manqué d'observer de près la GP20, et il sait déjà clairement où elle a l'avantage.

"Ce matin, quand j'étais derrière Dovi, il me manquait juste de la vitesse de pointe. C'est vraiment leur point fort et ils affichent toujours une super bonne performance ici. Au final, sur cette piste on parle beaucoup de puissance, et aussi de traction, or chez eux elle est très bonne : ils sortent très bien des virages, ils attrapent très bien le grip, et puis ils gèrent très bien l'électronique et l'anti-wheelie pour accélérer à la sortie des virage étroits."

"Ce qui nous manque c'est l'accélération et aussi la vitesse de pointe car Dovi me met 3 km/h en ligne droite alors que normalement on est plutôt rapides", conclut-il, alors que sa meilleure V-max a été ce matin de 311,2 km/h, et celle de Dovizioso de 313,9 km/h.