Pol Espargaró en colère mais rassuré après ses débuts avec Honda

Pol Espargaró a bouclé sa première course au guidon de la Honda à la huitième place. Qualifié 12e pour ce Grand Prix du Qatar, le pilote espagnol a mis un point d'honneur à se montrer prudent au départ de la course, lui qui manque encore grandement de roulage au guidon de la RC213V après une intersaison réduite au strict minimum. Après avoir connu ses deux premières chutes avec sa nouvelle machine pendant les essais de ce Grand Prix, il n'était pas question pour lui de se faire piéger dans des conditions pour lesquelles il manque grandement d'expérience pour le moment.

Lorsque le site officiel du MotoGP lui demande comment il juge cette première épreuve, le pilote espagnol est donc partagé. "Moitié moitié ! Je suis content parce que j'ai terminé ma première course et que mon rythme à la mi-course était énorme, je crois que j'étais un des plus rapides. Mais le début de la course a été un désastre", répond-il, précisant qu'il ne voulait "pas faire d'erreurs".

"Il faut juste que je m'habitue à avoir le réservoir plein, des pneus neufs, le stress de la course, savoir où ma moto est forte pour dépasser, comment me défendre… J'ai besoin de comprendre ces choses-là. Il y a une chose que je ne voulais pas, c'était tomber dans les premiers tours. C'était super important pour moi, parce que j'ai besoin d'expérience et de boucler des tours avec cette moto et si j'étais tombé au cinquième ou sixième tour, il m'aurait fallu au moins deux courses pour rattraper cela. Je voulais donc finir la course et il fallait que j'en passe par-là."

S'il s'est jugé "lent" sur la première partie de la course, Pol Espargaró a en tout cas maintenu son rang durant neuf tours, avant de commencer à gagner des places. Après s'être attaqué à Valentino Rossi, Miguel Oliveira et Jorge Martín, il avait encore 1"3 à combler pour espérer recoller au groupe qui le devançait. Ce fut chose faite dans les dernières boucles, avec à la clé une nouvelle position de gagnée au détriment d'un Jack Miller en perdition. Le drapeau à damier a finalement mis fin à sa course alors qu'il avait repris son frère Aleix, et si l'aîné a gagné ce duel, c'est pour 56 millièmes seulement.

"J'ai énormément appris pendant la course. Je pense que j'ai plus appris pendant cette course que pendant tout le temps que j'ai passé sur la moto, que ce soit pendant les tests ou pendant ce week-end. La course a donc été très importante. J'ai progressé au fur et à mesure sur beaucoup de problèmes que j'ai rencontrés pendant le week-end", se félicite-t-il.

"Je suis fier du travail que l'on a fait, mais si on veut atteindre notre objectif, qui est de se battre pour le titre, on ne pourra pas occuper la huitième place à la prochaine course, il faut qu'on soit un peu plus haut. Je sais que c'est difficile, mais après ce que l'on a appris [dimanche], on a juste besoin de faire un meilleur time attack samedi, c'est super important, et ensuite si j'arrive à faire ça, si je peux me placer sur les premières lignes, je pense que l'on pourra faire du bon travail. Donc, commençons là, commençons par ce tour rapide, et voyons ce que l'on peut faire."

Objectif podium dès le deuxième Grand Prix

Alors que Honda a vu deux de ses pilotes tomber pendant cette course, Pol Espargaró a été le mieux classé du groupe du premier au dernier tour et ce n'est finalement qu'à 5"9 du vainqueur il a rallié l'arrivée. Rassuré par ce qu'il a pu montrer durant une bonne demi-heure, il est convaincu d'avoir un potentiel à exploiter.

"Le début a été lent, ensuite j'ai rattrapé les autres. Au final, je suis content : j'ai terminé huitième, à quelques millièmes de mon frère, je pense que ça n'est pas un mauvais résultat", estime-t-il. "J'aurais voulu être beaucoup plus haut, mais c'est très bien. Ce résultat est super intéressant. Même si j'ai été très mauvais au début, on termine à 5"9. Je suis en colère de ce résultat parce que c'est une huitième place, ce n'est pas bien, les points ne sont pas bons, mais le bilan de la course et de la journée est incroyable."

Conscient qu'il a rejoint le HRC pour jouer le titre et, avant cela, pour gagner des courses, ce qu'il n'a pas encore réussi à réaliser depuis qu'il a rejoint le MotoGP, le transfuge de KTM veut à présent voir ce premier Grand Prix comme un tremplin vers des performances plus convaincantes encore. Aussi, lorsqu'il lui est demandé quel sera son objectif pour le deuxième Grand Prix, qui se déroulera dès cette semaine sur le même circuit de Losail, il balaye sa prudence : "Il faut qu'on monte sur le podium ! C'est ce que je veux."

"J'ai fini à 5"9, alors que je suis parti 12e, or dans les deux premiers tours j'ai sûrement perdu plus que deux secondes : si on fait les comptes, ça veut dire qu'ils m'ont pris environ trois secondes sur toute la course alors que j'avais très mal démarré. Ça veut dire que notre performance a été bonne, la moto a été très bonne et on a la possibilité de se battre pour y arriver, mais pour ça il nous faut de bonnes qualifs, prendre un bon départ et prendre un peu plus de risques au début. Maintenant que j'ai fini une course, à la prochaine je vais y aller !"