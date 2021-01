Pol Espargaró reçoit sa Honda à la maison !

Avec la nouvelle année vient l'occasion pour certains pilotes d'étrenner leurs nouvelles tenues, voire de découvrir leur nouvelle machine. À défaut de test dans la foulée du dernier Grand Prix de la saison, pour cause de programme réduit par le coronavirus, c'est hors piste que les rencontres se sont faites. Ce fut le cas notamment pour Pol Espargaró, l'un des deux seuls pilotes qui changent de constructeur en 2021.

L'Espagnol a connu sa première expérience sur la selle de la Honda RC213V le 1er janvier, surpris à son domicile par son nouvel employeur qui a mis en scène son premier contact avec la machine portant la livrée Repsol. La petite histoire veut qu'Espargaró soit parti s'entraîner avec son chien, comme il en a l'habitude, et qu'il ait eu en rentrant chez lui la surprise de découvrir sa nouvelle moto sur sa terrasse. À lui l'honneur de lever le voile et de découvrir son numéro 44 sur la machine dont il a tant rêvé !

"Je vais me mettre à pleurer. Je n'aurais jamais imaginé ça, c'est dingue !" s'est exclamé le pilote, tout sourire, en enfourchant la Honda avant d'endosser une tenue officielle. Bien qu'il ait admis que la moto était "un peu plus étroite" que ce à quoi il s'attendait, le bonheur était total pour le transfuge de KTM.

"J'ai beaucoup travaillé pour avoir cette moto avec ce numéro. C'est génial ! Cette moto, avec ces couleurs, a toujours été le but ultime pour tous et c'était notre objectif. J'ai tellement rêvé de ce moment. Avoir la moto à mes côtés et porter ces couleurs... je vais probablement aller au lit avec cette tenue ! Et je vais garder le sourire pendant une semaine ! Sans aucun doute, je me souviendrai toujours de ce moment."

Quartararo et Rossi échangent leur tenue

Avant les fêtes de fin d'année, l'un des trois rookies officialisés à ce stade, Luca Marini, avait lui aussi pu découvrir sa Ducati flanquée de son numéro 10, grâce à la présentation officielle des livrées du Sky Racing Team VR46 dans le cadre de l'émission X-Factor en Italie.

Peu après minuit, dans la nuit du 31 décembre, Valentino Rossi s'est lui présenté sur les réseaux sociaux dans sa nouvelle tenue, celle du team Petronas, pour livrer aux fans un message de vœux et exprimer son impatience à l'idée de reprendre le guidon de la Yamaha. "Je suis très heureux rejoindre le Petronas Yamaha Sepang Racing Team pour 2021. J'ai vu ce qu'a fait le team ces deux dernières années alors je suis très impatient de découvrir ce que l'on pourra faire ensemble. J'ai hâte de travailler avec l'équipe et de prendre la piste", a-t-il déclaré.

C'était la première fois que l'on découvrait le Docteur aux couleurs de sa nouvelle équipe, alors que son remplaçant, Fabio Quartararo, avait déjà arboré la tenue officielle Yamaha quelques jours plus tôt, lorsqu'il a participé à un live sur Facebook organisé par le Grand Prix de France. Le Niçois a remis ça le 1er janvier, dans un message de vœux publié cette fois sur les réseaux sociaux de l'équipe officielle Yamaha.

"C'est la première fois que je vous parle en tant que pilote officiel Yamaha", a-t-il déclaré. "J'ai longtemps attendu ce moment et je suis très impatient de débuter la saison dans le team Monster Energy Yamaha MotoGP. Ma résolution pour 2021 sera de me battre pour le titre, d'essayer de mener Yamaha au sommet. Je vais faire de mon mieux."

Lui aussi change d'équipe mais pas de constructeur : Miguel Oliveira est apparu aux côtés de son nouveau − et ancien − coéquipier, Brad Binder, pour souhaiter la bonne année aux abonnés des comptes de l'équipe KTM Factory, qu'il rejoint après avoir couru pour Tech3 durant deux ans.

Tout ce petit monde attend à présent le test de Sepang, toujours au programme pour la mi-février, pour espérer prendre le guidon des machines qui auront patiemment attendu les pilotes pendant la pause hivernale.