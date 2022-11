Pol Espargaró : "Les deux années les plus dures de ma carrière"

Au terme de la saison 2020, Pol Espargaró disait au revoir à KTM, après avoir décroché une solide cinquième place au championnat, à égalité de points avec le quatrième, grâce à six podiums et de nombreuses arrivées dans le top 10. Il arrivait alors chez Honda, un véritable rêve à ses yeux. Deux ans plus tard, il effectue le chemin inverse après avoir traversé ce qu'il considère être le moment le plus difficile de sa carrière.

Le pilote espagnol n'aura même pas pu refermer le chapitre Honda sur une note positive. Qualifié en 22e position et sur la dernière ligne au Grand Prix de Valence, il est parti à la faute et a abandonné. Une fin de parcours amère, qu'il attendait néanmoins avec impatience après avoir vu son rêve tourner au cauchemar.

"Je peux vous dire que ces deux années ont été les plus dures de ma carrière car ce n'est pas la même chose de faire de mauvais résultats en portant des couleurs normales sur une moto normale que de faire de mauvais résultats en portant ces couleurs. C'est super douloureux", a-t-il confié au terme de la course.

"Ça a pas mal affecté ma vie personnelle. J'ai eu deux filles en deux ans et profiter d'elles alors que je faisais de mauvais résultats ici était très difficile pour moi. On apprend surtout qu'il faut vraiment profiter des bons moments car ils sont courts et rapides, et que les mauvais moments ici blessent beaucoup car tout le monde vous voit. J'espère que lors des deux prochaines années du bon va arriver et que je serai un peu plus à même d'en profiter que lors de ces deux ans."

Pourtant, Espargaró l'assure : il y a cru et a tout fait pour inverser la tendance, en vain. Son style de pilotage ne s'est jamais adapté à la RC213V et son accumulation de chutes a eu raison de sa motivation : "Il y a toujours un peu d'espoir quant au fait que les choses puissent aller mieux. Et les choses n'ont pas toujours été mal, il y a eu des essais où j'ai été compétitif. Ces tours où on est compétitifs et où on est rapides valent un million par rapport aux mauvais moments, j'ai donc essayé d'arriver en étant le plus motivé possible."

"Évidemment, ce ne sont pas les résultats qui démotivent mais les chutes parce qu'on sait que quand on attaque, l'une d'entre elles va probablement arriver, comme samedi lors des qualifications. Mais j'ai essayé de rester professionnel, de m'entraîner chez moi comme d'habitude, de faire attention à ce que je mange, de me maintenir à un niveau physique parfait et ça je l'ai accompli, mais c'est évident que concernant le côté sportif, ça a été néfaste."

Un potentiel non exploité par Honda

Au-delà de ses performances en piste, le #44 regrette de ne pas avoir été soutenu par Honda comme il l'aurait souhaité. Comme il l'a répété ces derniers mois, le constructeur japonais a cessé de lui apporter des évolutions, et ce fonctionnement a été critiqué, notamment par Álex Márquez, qui roulait dans l'équipe satellite LCR.

J'ai le sentiment de n'avoir été un pilote d'usine qu'un an. Cette année j'ai été complètement abandonné avec les mêmes problèmes à chaque week-end, chaque course et j'ai eu beaucoup de mal. Pol Espargaró

"C'est une façon de travailler que Honda a et c'est comme ça. Si [les pilotes] ont de la chance et que Honda le veut, l'année prochaine la moto va être compétitive parce qu'ils ont des muscles sur le plan technique et du pouvoir mais ils doivent le vouloir, et je crois que ces dernières années, du moins les deux où j'ai été là, ils ne l'ont pas assez voulu. J'ai le sentiment de n'avoir été un pilote d'usine qu'un an. Cette année j'ai été complètement abandonné avec les mêmes problèmes à chaque week-end, chaque course et j'ai eu beaucoup de mal."

"Je suis triste de la situation parce que je pense que j'avais un énorme potentiel. J'ai montré que j'avais été l'un des meilleurs lors de la pré-saison et aussi au Qatar, mais ensuite les résultats ont commencé à baisser parce que des problèmes sont apparus, ce qui est normal car c'est le MotoGP, ce n'est jamais pareil. Il faut continuer à progresser et à faire des choses pour être meilleur mais on ne l'a pas fait, pas de mon côté du box. C'est pour ça que j'ai continué à avoir autant de mal. Terminer de cette façon est triste parce que je sens que j'ai le potentiel et j'espère pouvoir le montrer à l'avenir."

Espargaró reprend désormais le chemin de chez KTM, le constructeur chez qui il s'est le plus épanoui en MotoGP, en menant le projet, encore jeune à l'époque, jusqu'aux premières places. Avec le recul, l'Espagnol estime ne pas avoir apprécié ces moments à leur juste valeur et espère que son expérience chez Honda lui permettra de le faire dorénavant, alors qu'il va reprendre le guidon de la RC16 dès ce mardi lors du premier test de l'intersaison.

"Techniquement j'ai très peu appris ici parce que je n'ai pas été capable de décrocher de bons résultats, mais personnellement j'ai évidemment appris. En 2019 et en 2020 j'ai connu des années incroyables, j'ai terminé cinquième du championnat, à égalité de points avec le quatrième et je n'en ai pas profité comme j'aurais dû et aujourd'hui je le regrette. Mais il faut passer par de mauvais moments pour se rendre compte qu'il faut aussi profiter des bons."