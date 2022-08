Pol Espargaró a payé une expérimentation "désespérée" en course

Le Grand Prix d'Autriche a tourné au calvaire pour Pol Espargaró. Parti 15e, le pilote Honda a dégringolé au 19e rang dans le premier tour et, malgré plusieurs chutes devant lui, il a eu beaucoup de mal à remonter dans le classement et s'est classé hors des points, en 16e position. Tout au long du week-end, le Catalan a été à la peine avec la RC213V.

"C'était un week-end désastreux", a résumé un Espargaró dépité, interrogé par le site officiel du championnat. "On en a souvent cette année, mais celui-là l'a été encore plus. L'an dernier, j'avais déjà pas mal souffert ici avec la Honda mais cette année, c'était pire que prévu."

Espargaró a évoqué une course "douloureuse" et rendue compliquée par un changement d'ensemble aérodynamique de dernière minute, dans une vaine tentative de corriger les problèmes rencontrés depuis le début du week-end.

"On a changé de configuration aérodynamique [au warm-up] pour essayer d'améliorer la situation mais, clairement, la pluie n'a pas permis de bien analyser la situation. C'est le genre de tentative désespérée que l'on fait pour essayer d'améliorer la situation mais je n'avais pas roulé avec ça ici, j'ai eu un peu de mal et on a eu des problèmes de freins, ça a généré de l'arm-pump... Tout s'est mal passé."

"Je suis très lent avec ces problèmes, je ne pilote pas bien du tout à cause de tout ça", a déploré le cadet des frères Espargaró. "Je sens que je ne suis pas rapide. Actuellement j'ai du mal à piloter la moto."

Espargaró veut garder espoir pour Misano

Pol Espargaró

Après une sixième course sans points et une deuxième arrivée hors du top 15 cette saison, Pol Espargaró veut croire à un rebond au GP de Saint-Marin, la semaine prochaine : "Maintenant on va de l'avant, on va sur un autre circuit. On va essayer de garder un peu le moral pour essayer d'améliorer la situation mais, en fait, on a tous du mal et je sens que j'ai plus de difficultés que les autres. C'est une situation compliquée."

L'an passé, la deuxième visite sur le circuit de Misano avait vu Espargaró décrocher le premier de ses deux podiums avec la Honda, ce qui laisse penser qu'un meilleur résultat sera possible la semaine prochaine : "Je l'espère. C'est le seul espoir, il faut trouver une façon de voir le positif. Peut-être qu'on appréciera le week-end de Misano mais actuellement on a du mal partout."

"Cela fait longtemps que nous n'avons pas été performants, tout le monde nous écrase, je ne pilote pas bien et avec tous les problèmes mécaniques que j'ai, c'est assez chaotique. J'espère qu'on appréciera le week-end de Misano mais ça sera dur de renverser la situation."