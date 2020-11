La frustration de l'Autriche a été dure à digérer pour Pol Espargaró

Son quatrième podium de la saison, obtenu dimanche au Grand Prix d'Europe, a permis à Pol Espargaró de se hisser à la septième place du championnat, avec un point d'avance seulement sur Takaaki Nakagami. S'il est désormais mathématiquement hors jeu dans la course au titre, le pilote KTM est revenu à 11 unités du top 5, un objectif qu'il peut désormais tenter d'atteindre dans les deux manches restantes.

"C'est génial", se réjouit-il, malgré le sentiment amer que certaines courses lui ont laissé. "On a clairement manqué des points pendant la saison, par exemple en République Tchèque même si ça n'était pas de notre faute. Et puis avec le drapeau rouge en Autriche, ou dans le dernier virage de la deuxième course en Autriche… À certains endroits, on a perdu beaucoup de points. Les autres aussi, je ne suis pas le seul, mais sans ces moments-là on serait beaucoup plus proches au championnat."

"On a manqué certaines courses, on a fait des erreurs qui ne nous ont pas permis de nous battre avec ceux qui sont devant et sans lesquelles, qui sait, on serait arrivés au bout en ayant encore des chances de se battre pour les premières places du championnat", souligne-t-il auprès de DAZN, plus réaliste que véritablement déçu.

À l'image de ce qu'est cette saison 2020, Pol Espargaró a connu un championnat irrégulier, avec plusieurs chutes, tantôt dues à des erreurs personnelles tantôt à des accrochages, et des performances parfois plus faibles qu'il l'espérait, comme ce fut le cas notamment lors de la première manche d'Aragón où le froid l'a mis en difficulté. Parfois frustré, le pilote espagnol a extériorisé, notamment pendant l'été, une tension qui avait totalement disparu dimanche, au soir du Grand Prix d'Europe, alors qu'il commençait à dresser le bilan de son année sans se départir du large sourire que lui inspirait ce nouveau podium.

"Si quelqu'un m'avait dit avant la saison que j'allais faire quatre podiums et deux pole positions j'aurais signé, quels que soient les résultats des autres !" assure-t-il. "Dans les moments où tout se passe bien, on ne peut pas tout oublier. Mais après les deux courses autrichiennes en particulier, ça a été très dur. On avait de grandes chances de victoire là-bas. En République Tchèque aussi, mais surtout en Autriche, qui est la patrie de KTM, et on n'y est pas arrivé, et ce même si j'étais très fort en rythme de course. Ça n'est pas arrivé et ça a été très frustrant pour moi. Ça n'a pas été une très bonne période pour moi cette année."

Le mois d'août avait vu le plus jeune des frères Espargaro afficher un rythme digne de la la victoire à Brno avant de voir son coéquipier Brad Binder s'imposer tandis que lui s'accrochait avec Johann Zarco, puis décrocher sa première pole position au Red Bull Ring et s'y battre pour la victoire dans le cadre du GP de Styrie... mais la manquer dans le dernier virage, battu par une autre KTM, celle de Miguel Oliveira.

"Après l'Autriche, je pensais qu'on ne pourrait pas rééditer ce qu'on avait fait là-bas, mais ensuite Misano est arrivé, puis la deuxième course d'Aragón, ici… et j'ai réalisé qu'on pouvait le faire tous les week-ends si on travaille bien et qu'on met sur la table ce qu'on doit y mettre. Au final, quatre podiums cette saison cela montre que notre performance est bonne. On est forts, on est rapides. Et puis, il y a la pole position aussi : pourquoi ne pas la rééditer le week-end prochain ? Il faut qu'on croie un peu plus en nous-mêmes !"

Cette saison, la septième pour lui en MotoGP, a d'ores et déjà l'assurance d'être la meilleure que le Catalan aura disputée avec KTM, mais elle pourrait aussi rivaliser avec ses trois premières années, lorsqu'il pilotait la Yamaha du team Tech3. Il lui manque 30 points pour égaler son meilleur score, celui de 2014 où il avait par ailleurs obtenu la sixième place du championnat, à l'époque sans jamais parvenir à se hisser sur le podium en course.

Et puis, pour parfaire son bilan et totalement effacer les quelques déceptions qui ont gâché son été, Pol Espargaró peut encore espérer décrocher la victoire qu'il a plusieurs fois pensé pouvoir obtenir cette saison. "Jusqu'à présent, Mir n'avait pas remporté de victoire, alors j'ai toujours l'espoir d'en remporter une moi aussi. [Dimanche] ce n'était pas mon jour", concède-t-il.

Bien mieux loti lors des deuxièmes courses disputées cette année à Misano et Aragon, le pilote KTM pourrait compter sur le second Grand Prix qui se tiendra cette semaine à Valence pour tenter, espère-t-il, de faire encore mieux que sa troisième place de dimanche. Cependant, la donne pourrait s'avérer différente puisqu'il estimait dimanche avoir profité du manque de roulage sur le sec pour limiter la casse fasse aux Suzuki et au reste de la concurrence.

"J'ai quelques doutes pour la course de dimanche prochain. L'année dernière, on a couru beaucoup plus vite que [dimanche], donc si la prochaine est plus rapide, on n'aura pas la possibilité de beaucoup progresser. J'étais à la limite dans de nombreux virages et si les autres pilotes progressent le week-end prochain, je n'aurai rien à leur répondre", craint-il.

Avec German Garcia Casanova