Pol Espargaró frustré de la façon dont il quitte Honda

Le retour de Pol Espargaró chez Tech3 et sur une KTM n'a été annoncé qu'à la fin du mois d'août mais cela faisait déjà plusieurs semaines qu'il savait qu'il ne piloterait plus une Honda la saison prochaine. Dès ce départ décidé, le constructeur japonais n'a plus fait évoluer la moto du #44, alors qu'il réclamait des changements pour répondre à ses difficultés sur la moto.

Tout progrès étant impossible, Espargaró est désormais impatient de quitter Honda et de se lancer dans son nouveau projet. "J'attends vraiment de finir l'année, de finir mon travail", a reconnu le Catalan en marge du Grand Prix de Malaisie. "J'ai un contrat jusqu'à Valence donc je vais finir de la meilleure façon possible, être aussi professionnel que possible et c'est tout. Au final c'est mon travail."

"J'ai du mal depuis les courses qui ont suivi le Qatar", a-t-il résumé alors qu'il avait entamé la saison avec un podium à Losail, après une longue bagarre pour la victoire qui semblait annonciatrice d'une très bonne année. "Depuis, je n'ai rien eu pour améliorer mes sensations. Juste des réglages. Ça permet de petits progrès mais quand tout le monde est si rapide, il faut des nouveautés pour améliorer les sensations et être plus rapide. Depuis cette époque, je n'ai eu aucune nouveauté donc je ne pense pas que j'en aurai [à Valence]."

Cette frustration est d'autant plus forte que Pol Espargaró avait pu quitter KTM en bons termes et que chez Ducati, Jack Miller a continué à disposer de nouveautés même s'il rejoindra lui aussi le constructeur autrichien en 2023 : "La situation était très différente il y a deux ans. Quand je vois comment Jack quitte Ducati, il a le meilleur jusqu'à la fin, il a le soutien de l'usine jusqu'à la fin. C'est comme ça."

Honda reste totalement dépendant de Marc Márquez

Depuis quelques courses, Honda multiplie les expérimentations en vue de la saison 2023 mais Álex Márquez, lui aussi sur le départ, est privé de l'essentiel de ces nouveautés, tandis que Takaaki Nakagami est convalescent. Marc Márquez se charge donc de la majeure partie du développement, le constructeur étant soucieux de s'enquérir de ses sensations avec chaque élément.

Espargaró estime que cette philosophie prive Honda de points de vus variés et continuera à faire de Márquez le seul capable de tirer le meilleur de la RC213V : "J'ai une bonne relation avec lui mais je ne peux pas l'aider, même pas donner des conseils. Ça serait sympa de dire quelque chose."

Marc Márquez se charge seul du développement pour 2023

"Au final, je pense qu'il y a deux façons de faire les choses. On peut [...] tester des choses avec les deux pilotes, ce qui génère différents points de vue et si le pilote qui [me remplace] est confronté aux mêmes problèmes que moi, il saura comment progresser. Avec la façon dont cela se passe actuellement, Marc sera rapide et pas les autres."

Les différences entre les motos que Marc Márquez et Pol Espargaró pilotent en ce moment sont telles que toute comparaison de réglages n'a plus le moindre sens : "Marc utilise un bras oscillant différent, un châssis différent, un ensemble aérodynamique différent, et il a un style de pilotage différent. Et Marc est Marc, il est très rapide. Je pense que c'est [déjà] très dur de faire des comparaisons avec un pilote comme Marc dans des conditions normales, avec le même package, mais là on est dans un monde différent. Je ne m'en plains pas, c'est un fait."

"Même dans des conditions normales, avec la même moto, c'est dur de faire des comparaisons avec Marc parce qu'il est très habitué à piloter cette moto, avec cet arrière qui 'flotte'. Il s'y est très bien adapté et il a tiré ça à son avantage. Ce n'est pas comme moi, je dois m'adapter à ces problèmes et faire de mon mieux avec mon style de pilotage, qui est totalement opposé à ce que demande la Honda."

"Et si on ajoute tout le reste, on est dans un monde différent. C'est même difficile de regarder les données, de faire des comparaisons avec ce qu'il fait pour [que j'en profite]. C'est impossible, je ne peux pas même pas les regarder."