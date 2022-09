Pol Espargaró et Honda ont identifié plusieurs erreurs

Victime collatérale de l'accident du départ au GP de Saint-Marin, Pol Espargaró n'était pas certain de pouvoir prendre part au test organisé depuis mardi à Misano. La première journée a finalement été enrichissante pour le pilote Honda, son poignet gauche allant "mieux que prévu" même s'il a préféré interrompre son roulage après 50 tours, quand certains en ont bouclé plus de 80.

"J'ai pu rouler alors que si vous me l'aviez demandé [lundi], j'aurais jugé cela impossible", a précisé Espargaró, neuvième du classement. "J'ai pu faire plusieurs tours en étant assez performant mais j'ai voulu m'arrêter tôt pour ne pas avoir une grosse inflammation en me levant [ce mercredi], qui m'aurait empêché de rouler."

Pol Espargaró ayant signé pour KTM et Tech3 pour 2023, Honda ne lui a naturellement pas fait évaluer des pièces expérimentales en vue de la saison prochaine. Le test de cette semaine reste cependant précieux pour entrer dans un travail de réglages plus approfondi que durant un week-end de course et mardi, Espargaró a identifié certaines erreurs faites ces derniers mois sur une Honda peu performante.

"Je n'ai pas de nouvelles pièces mais ils voulaient comprendre des choses, pourquoi ça se passait comme ça. Parfois, c'est mieux que tester des nouveautés, il faut d'abord comprendre les erreurs pour éviter de les reproduire. Il semble qu'on en a identifié plusieurs."

"Ce qu'on a testé était assez intéressant", a-t-il précisé. "On a essayé de voir où on était en difficulté. Parfois, c'est un petit soulagement parce que l'on trouve des choses sur la moto. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais on a identifié une erreur que l'on faisait et tout s'est un peu amélioré. Il faudra attendre Aragón pour voir si c'est résolu ou si on a encore du mal."

Cette prudence s'explique facilement : en début d'année, Pol Espargaró et Honda avaient tiré des conclusions erronées des tests de pré-saison, parfois peu représentatifs puisque les circuits finissent par offrir énormément d'adhérence, l'accumulation des tours étant synonyme d'un important dépôt de gomme sur la trajectoire. Le Catalan fait donc preuve d'un optimisme mesuré quant aux découvertes de Misano, attendant une confirmation en Aragón la semaine prochaine.

"Il faut faire des comparaisons avec les autres, c'est la seule façon de savoir si on est rapide. Notre tour rapide l'était vraiment ! On a roulé en 1'32"1 avec des pneus qui avaient 28 tours, soit la distance de la course, et le meilleur tour en course était en 1'31"8, donc on en était très proches."

"Tout le monde a amélioré mais pour nous, c'est intéressant d'être si proches et il y a encore des choses à comprendre. La prochaine évaluation sera en Aragón, pour voir si on est bons ou meilleurs. Ce n'est pas si difficile ! Mais si on progresse un peu, ça voudra dire qu'on aura compris des choses et c'est toujours positif."